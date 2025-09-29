Quyết tâm và khát vọng phát triển

Tiếp tục phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chiều 29/9, Đại hội đã chia 7 Tổ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, trách nhiệm và tâm huyết vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, các ý kiến thảo luận tại Tổ đã góp phần quan trọng hoàn thiện các Văn kiện, thể hiện quyết tâm chính trị cao, khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, khoa học, trách nhiệm.

Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu đóng góp cho giải pháp phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng tổ thảo luận số 2 gợi ý các nội dung thảo luận

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình, Tổ trưởng Tổ thảo luận số 3 tổng hợp ý kiến các đại biểu đóng góp về vấn đề xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội

Đồng chí Lê Anh Tân - Bí thư Đảng ủy xã Tề Lỗ đóng góp ý kiến về phát triển kinh tế tư nhân

Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh thảo luận về các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Các đại biểu tập trung lắng nghe những ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội

Nội dung bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được nhiều đại biểu quan tâm

Các đại biểu Tổ thảo luận số 7 sôi nổi trao đổi ý kiến về nội dung phát triển dịch vụ - thương mại - du lịch tại dự thảo văn kiện trình Đại hội

Đại biểu Quách Hải Lý - Bí thư Đảng ủy xã Tam Nông tại Tổ thảo luận số 6 đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu phát triển KT-XH

Đồng chí Bùi Thị Nhâm - Bí thư Đảng ủy phường Tân Hòa đóng góp ý kiến về công tác đào tạo cán bộ

Các đại biểu tập trung nghiên cứu dự thảo nội dung Văn kiện trình Đại hội

Đồng chí Ngô Đức Thịnh - Bí thư Đảng ủy xã Phù Ninh đóng góp ý kiến về các giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế, giáo dục

Nội dung thảo luận tại các tổ được ghi chép, tổng hợp trình Đại hội xem xét

Các ý kiến thảo luận đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ và quyết tâm đổi mới của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Việt Hà - Vĩnh Hà - Phương Thanh - Lê Hoàng - Đức Anh