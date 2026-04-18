Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân triệu phú xã Hy Cương

Chiều 17/4, Hội Nông dân xã Hy Cương tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nông dân triệu phú - mô hình cấp xã đầu tiên của tỉnh sau khi sáp nhập, hướng tới thúc đẩy liên kết và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Văn nghệ chào mừng lễ ra mắt.

Tới dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo xã Hy Cương. Câu lạc bộ hiện có 15 hội viên, là những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, với thu nhập từ 600 triệu đồng mỗi năm trở lên.

Thông qua mô hình này, các thành viên sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm. Tại buổi lễ, Ban Chủ nhiệm gồm 4 thành viên đã được bầu với sự thống nhất cao.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hy Cương trao quyết định thành lập cho Ban Chủ nhiệm CLB.

Đồng thời, Câu lạc bộ cũng thông qua quy chế hoạt động, làm rõ mục tiêu xây dựng mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Việc thành lập Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ tạo động lực lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB.

Trần Tuấn


