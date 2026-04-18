Ra mắt Câu lạc bộ Nông dân triệu phú xã Hy Cương

Chiều 17/4, Hội Nông dân xã Hy Cương tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Nông dân triệu phú - mô hình cấp xã đầu tiên của tỉnh sau khi sáp nhập, hướng tới thúc đẩy liên kết và phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.
Văn nghệ chào mừng lễ ra mắt.
Tới dự có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo xã Hy Cương. Câu lạc bộ hiện có 15 hội viên, là những nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, với thu nhập từ 600 triệu đồng mỗi năm trở lên.
Thông qua mô hình này, các thành viên sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật và mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm. Tại buổi lễ, Ban Chủ nhiệm gồm 4 thành viên đã được bầu với sự thống nhất cao.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Hy Cương trao quyết định thành lập cho Ban Chủ nhiệm CLB.
Đồng thời, Câu lạc bộ cũng thông qua quy chế hoạt động, làm rõ mục tiêu xây dựng mô hình liên kết sản xuất hiệu quả, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Việc thành lập Câu lạc bộ được kỳ vọng sẽ tạo động lực lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.
Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB.
Trần Tuấn
baophutho.vn Chiều 18/4, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ tổ chức Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư...
baophutho.vn Xây dựng chuỗi giá trị cây chè không chỉ đơn thuần là giải pháp kinh tế, mà còn là chiến lược phát triển bền vững. Khi tư duy sản xuất chuyển...
baophutho.vn Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, xã Liên Châu tập trung định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng,...
Giá cả thị trường ngày 18/4/2026
Giá vàng hôm nay 18/4/2026 tiến sát mốc 4.900 USD/ounce trong đầu phiên giao dịch tại Mỹ. Giá vàng trong nước có cơ hội tăng cao.
baophutho.vn Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày xử lý hồ sơ chậm muộn, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp...
baophutho.vn Mỗi dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, hàng triệu người hành hương về Đền Hùng không chỉ mang theo tấm lòng hướng về cội nguồn mà còn mong muốn được chạm...