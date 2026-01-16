Kinh tế
Ra mắt dự án Khu đô thị Nam Việt - Phoenix Riverside

Ngày 16/1, Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Đô thị và Nông thôn PTS tổ chức Lễ ra mắt dự án Khu đô thị Nam Việt - Phoenix Riverside (phường Việt Trì). Dự lễ có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu bấm nút ra mắt dự án Khu đô thị Nam Việt - Phoenix Riverside.

Dự án Khu đô thị Nam Việt - Phoenix Riverside được khởi công từ tháng 6/2021, quy hoạch trên tổng diện tích hơn 9,61ha. Trong đó, diện tích đất ở khoảng 37.030m2, chiếm 38,5% quỹ đất toàn dự án; quy mô dân số dự kiến khoảng 1.100 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn tặng hoa, chúc mừng chủ đầu tư tại lễ ra mắt dự án Khu đô thị Nam Việt - Phoenix Riverside.

Toàn dự án có 262 căn, gồm 73 căn biệt thự và 189 căn nhà liền kề. Hệ thống giao thông nội khu được quy hoạch rộng rãi, kết hợp các tuyến đường cây xanh, vườn hoa, khu thể dục thể thao công cộng và nhiều hạng mục phụ trợ khác, tạo không gian sống thanh bình và đồng bộ. Đến nay, dự án đã hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt dự án.

Khu đô thị Nam Việt - Phoenix Riverside được quy hoạch với định hướng: Đồng bộ - hiện đại - hài hòa với thiên nhiên, lấy con người làm trung tâm, lấy dòng sông - không gian xanh - nhịp sống an lành làm linh hồn phát triển.

Với lợi thế về vị trí, quy hoạch và hệ thống tiện ích đồng bộ, Phoenix Riverside được kỳ vọng góp phần hình thành một khu đô thị ven sông kiểu mẫu, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển đô thị bền vững của tỉnh.

Đức Anh


Đức Anh

