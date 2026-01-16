Ra mắt mô hình điểm “Dân vận số” tại khu dân cư phường Hoà Bình

Sáng 16/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình tổ chức ra mắt mô hình “Dân vận số” tại tổ dân phố số 8 (phường Hữu Nghị cũ). Đây là mô hình điểm nhằm đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ trong kỷ nguyên số, hướng tới xây dựng chính quyền số và công dân số.

Đồng chí Đinh Thị Hiền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hoà Bình trao biểu trưng và Quyết định thành lập mô hình “Dân vận số” cho tổ dân phố số 8.

Tổ dân phố số 8 hiện có hơn 300 hộ dân với khoảng trên 1.000 nhân khẩu. Trước yêu cầu đổi mới phương thức dân vận theo hướng linh hoạt, minh bạch và thuận tiện, Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình đã lựa chọn tổ dân phố số 8 triển khai thí điểm mô hình “Dân vận số”.

Trọng tâm của mô hình là xây dựng “Góc công dân số” đặt tại nhà văn hóa cộng đồng. Tại đây, người dân có thể truy cập, tra cứu thông tin thông qua hệ thống mã QR được niêm yết công khai, gồm: Mã QR hòm thư số (tiếp nhận ý kiến, kiến nghị), mã QR thanh toán các khoản đóng góp không dùng tiền mặt và bảng tra cứu các thủ tục hành chính.

Cán bộ phường Hoà Bình giới thiệu mô hình cho các thành viên tham gia.

Nhà văn hóa tổ dân phố cũng được trang bị hạ tầng viễn thông hiện đại như: Mạng internet tốc độ cao, hệ thống camera, màn hình ti vi thông minh và webcam phục vụ họp trực tuyến. Điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền, MTTQ và Nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong bối cảnh mới.

Mô hình “Dân vận số” giúp thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân. Thông qua các nhóm Zalo của tổ dân phố và các tổ liên gia, thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được truyền tải nhanh chóng, kịp thời.

Các đại biểu trải nghiệm ứng dụng số.

Mục tiêu của mô hình là phấn đấu 100% cán bộ làm công tác Mặt trận và trên 80% gia đình trong khu dân cư tham gia vào các nhóm tương tác số. Tại chương trình ra mắt, người dân đã được hướng dẫn, tập huấn kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng an sinh xã hội.

Việc triển khai mô hình “Dân vận số” là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”, giúp người dân tiếp cận gần hơn với công nghệ thông tin. Kết quả từ tổ dân phố số 8 là cơ sở để Ủy ban MTTQ phường Hòa Bình đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng mô hình ra toàn phường trong thời gian tới.

Sau lễ ra mắt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã công bố quyết định thành lập tổ vận hành mô hình và bàn giao trang thiết bị kỹ thuật, đảm bảo mô hình đi vào hoạt động ổn định, thực chất và hiệu quả.

Hồng Duyên