Ra mắt mô hình Thu gom, phân loại rác xây dựng “gia đình 3 sạch”

Chiều 15/10, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã Tam Nông tổ chức lễ ra mắt mô hình thu gom, phân loại rác thải xây dựng “gia đình 3 sạch” tại khu 3 Hương Nộn xã Tam Nông.

Đại diện Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban chủ nhiệm, ban điều hành mô hình

Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với bảo vệ môi trường và cụ thể hóa mục tiêu nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần giữ vững tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ban Gia đình- Xã hội Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn; khảo sát tình hình thực tế, lựa chọn địa bàn, thành phần tham gia và phối hợp cùng chính quyền địa phương ra mắt mô hình thu gom, phân loại rác "xây dựng gia đình 3 sạch” tại xã Tam Nông và xã Đào Xá. Mỗi mô hình có 50 hội viên phụ nữ tham gia.

Đại diện thành viên Ban điều hành mô hình Thu gom, phân loại rác thải xây dựng “gia đình 3 sạch” khu 3 Hương Nộn xã Tam Nông ký cam kết thực hiện

Tại buổi ra mắt, Hội LHPN xã Tam Nông đã thông qua quyết định thành lập mô hình thu gom, phân loại rác xây dựng "gia đình 3 sạch” tại khu 3 Hương Nộn, đồng thời giao nhiệm vụ, định hướng hoạt động mô hình. Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành mô hình đã ra mắt và thông qua kế hoạch hoạt động của mô hình.

Thành viên mô hình thu gom rác để tập trung vào 2 ngôi nhà chứa rác do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tài trợ

Mô hình thu gom, phân loại rác thải xây dựng "gia đình 3 sạch” có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi hộ gia đình trong giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe, xây dựng nếp sống văn minh, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trọng công đồng, nâng cao chất lượng cho Nhân dân.

Chi Hương