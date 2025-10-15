{title}
{publish}
{head}
Chiều 15/10, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN xã Tam Nông tổ chức lễ ra mắt mô hình thu gom, phân loại rác thải xây dựng “gia đình 3 sạch” tại khu 3 Hương Nộn xã Tam Nông.
Đại diện Hội LHPN tỉnh tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban chủ nhiệm, ban điều hành mô hình
Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với bảo vệ môi trường và cụ thể hóa mục tiêu nâng cao ý thức cộng đồng, góp phần giữ vững tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Ban Gia đình- Xã hội Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền về phân loại rác tại nguồn; khảo sát tình hình thực tế, lựa chọn địa bàn, thành phần tham gia và phối hợp cùng chính quyền địa phương ra mắt mô hình thu gom, phân loại rác "xây dựng gia đình 3 sạch” tại xã Tam Nông và xã Đào Xá. Mỗi mô hình có 50 hội viên phụ nữ tham gia.
Đại diện thành viên Ban điều hành mô hình Thu gom, phân loại rác thải xây dựng “gia đình 3 sạch” khu 3 Hương Nộn xã Tam Nông ký cam kết thực hiện
Tại buổi ra mắt, Hội LHPN xã Tam Nông đã thông qua quyết định thành lập mô hình thu gom, phân loại rác xây dựng "gia đình 3 sạch” tại khu 3 Hương Nộn, đồng thời giao nhiệm vụ, định hướng hoạt động mô hình. Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành mô hình đã ra mắt và thông qua kế hoạch hoạt động của mô hình.
Thành viên mô hình thu gom rác để tập trung vào 2 ngôi nhà chứa rác do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tài trợ
Mô hình thu gom, phân loại rác thải xây dựng "gia đình 3 sạch” có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi hộ gia đình trong giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe, xây dựng nếp sống văn minh, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trọng công đồng, nâng cao chất lượng cho Nhân dân.
Chi Hương
baophutho.vn Đất đai là tài sản giá trị lớn, hiến đất là quyết định không hề dễ dàng khi cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn. Thế nhưng hàng chục hộ dân...
baophutho.vn Ngày 16/10, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Trung Sơn tổ chức trao tặng “Nhà tình nghĩa” cho hộ gia đình anh Đinh Văn Bính, dân...
baophutho.vn Trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ, việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 16/10, ở khu vực Bắc Bộ và miền Tây Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực...
baophutho.vn Ngày 15/10, Hội Nông dân xã Thổ Tang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Việt Anh –...
baophutho.vn Ngày 15/10, Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2025, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh tổ chức “Ngày hội trưng bày,...
baophutho.vn Trong 2 ngày 14 và 15/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu phường Vĩnh Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự...