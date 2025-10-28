Ra mắt MV “Hẹn hò Phú Thọ”

Tối 28/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VTH (VTH) tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập và ra mắt MV “Hẹn hò Phú Thọ”. Tới dự có các đồng chí: Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VTH tại lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập

Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VTH được thành lập bởi nữ doanh nhân Trần Thị Thùy (nghệ danh Phương Thảo). Sau hành trình 20 năm thành lập và phát triển, VTH là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, truyền thông và kinh doanh vật tư công nghiệp...

Doanh nhân Trần Thị Thùy - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Thương mại VTH gửi lời tri ân đến các đại biểu và khách quý tại buổi lễ

Tại Phú Thọ và các địa phương trong cả nước, VTH dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường, đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với triết lý xuyên suốt “Thành công chỉ có ý nghĩa khi mang lại giá trị cho cộng đồng”, công ty đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tri ân người có công, gây quỹ vì trẻ em nghèo, người yếu thế... trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tại lễ kỷ niệm

Là nữ Tổng Giám đốc thành đạt, doanh nhân Phương Thảo có niềm say mê đặc biệt dành cho âm nhạc. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VTH đã ra mắt MV “Hẹn hò Phú Thọ” một tác phẩm âm nhạc được ấp ủ và thực hiện với tất cả tình yêu dành cho quê hương Đất Tổ Hùng Vương, nơi chị sinh ra và trưởng thành. MV được đầu tư công phu từ ca từ, giai điệu đến hình ảnh, thể hiện tâm hồn nghệ sĩ và trái tim nhân hậu của một người con Phú Thọ luôn tự hào về nguồn cội dân tộc.

Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Thương mại VTH vinh danh ê-kíp thực hiện MV “Hẹn hò Phú Thọ”

MV “Hẹn hò Phú Thọ” được thực hiện lấy cảm hứng từ sự kiện đặc biệt hợp nhất 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hoà Bình hòa vào làm một, mở ra một dư địa phát triển rộng lớn với nét văn hoá đậm đà bản sắc riêng.

Bà Trần Thị Thuỳ chia sẻ: “Hẹn hò Phú Thọ” không đơn thuần là một MV âm nhạc, mà là một lời tri ân tôi muốn gửi gắm tình yêu, niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Phú Thọ là nơi bắt đầu của tiếng hát Xoan – và tôi mong giai điệu này sẽ chạm đến trái tim của những người con đất Việt, dù họ đang ở đâu.

Các đại biểu theo dõi MV “Hẹn hò Phú Thọ” ra mắt tại lễ kỷ niệm

MV “Hẹn hò Phú Thọ” đưa khán giả ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng mang đậm bản sắc văn hóa của tỉnh nhà như: Đình Hùng Lô, Đồi chè Long Cốc, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Khu du lịch Tây Thiên - Tam Đảo và đặc biệt là Khu di tích đặc biệt quốc gia Đền Hùng - nơi hồn thiêng sông núi hội tụ, lan toả, trở thành điểm tựa tinh thần cho dân tộc bước vào kỷ nguyên mới.

Nữ doanh nhân Trần Thị Thùy (nghệ danh Phương Thảo) xúc động chia sẻ cảm xúc sau khi MV “Hẹn hò Phú Thọ” ra mắt

Dưới góc máy tinh tế của ê-kíp sản xuất, từng khuôn hình trong MV như một lát cắt văn hóa, nơi thiên nhiên, con người và âm nhạc hòa quyện để kể lại câu chuyện tình yêu quê hương bằng ngôn ngữ hình ảnh và cảm xúc.

Thành viên ê-kíp sản xuất MV “Hẹn hò Phú Thọ” trò chuyện, trao đổi thông tin về MV “Hẹn hò Phú Thọ”

MV “Hẹn hò Phú Thọ” dự kiến ra mắt chính thức vào tháng 11/2025 trên các nền tảng truyền thông.

Đức Anh