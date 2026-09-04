Ra mắt tập thơ “Đất quê ta”

Ngày 4/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ ra mắt tập thơ “Đất quê ta” của tác giả Nguyễn Hữu Điền.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng hoa chúc mừng tác giả Nguyễn Hữu Điền và gia đình trong lễ ra mắt tập thơ “Đất quê ta”.

Dự buổi lễ ra mắt có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Câu lạc bộ Thơ - Ca tỉnh và các văn nghệ sĩ.

Tác giả Nguyễn Hữu Điền, sinh năm 1946, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ. Ông là hội viên Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Thơ Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

Trong những năm qua, thơ của ông được đăng trên nhiều sách, báo của địa phương và Trung ương, qua đó để lại dấu ấn và được bạn đọc nhớ đến với bút danh Nguyễn Hữu Điền. Sau khi nghỉ hưu, ông vẫn dành thời gian sáng tác, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động văn học, nghệ thuật, góp phần động viên, khích lệ phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng tác giả Nguyễn Hữu Điền và gia đình trong lễ ra mắt tập thơ “Đất quê ta”.

Tập thơ “Đất quê ta” là tiếng lòng của một người con đối với quê hương. Quê hương trong thơ Nguyễn Hữu Điền là Bạch Hạc, Việt Trì, đất Tổ; là những địa danh, kỷ niệm, những người thân, đồng đội và những thế hệ nối tiếp nhau trong một gia đình. Những bài thơ viết về quê hương trong tập sách mang giọng điệu chân thành, trực tiếp, nhiều khi như lời tâm tình.

Tác giả Nguyễn Hữu Điền chia sẻ cảm xúc tại lễ ra mắt tập thơ "Đất quê ta".

Đất quê ta là tập thơ gồm ba phần. Phần thứ nhất: “Quê hương - Đất nước” chiếm vị trí chủ đạo, thể hiện tình yêu, niềm tự hào của tác giả đối với quê hương đất Tổ, đất nước Việt Nam; đồng thời ghi lại những suy ngẫm về lịch sử, truyền thống và cuộc sống hôm nay.

Phần thứ hai: “Gia đình - Đồng đội” là thế giới của tình thân, tình đồng chí, đồng đội được tác giả thể hiện gần gũi, chân thành, giàu yêu thương mà cũng luôn gửi gắm những lời dặn dò về trách nhiệm, sự tu dưỡng và truyền thống gia đình.

Phần thứ ba: “Bạn bè đồng hành cùng tác giả” tập hợp những bài viết của các tác giả viết về nhà thơ Nguyễn Hữu Điền, giúp bạn đọc có thêm những góc nhìn đa chiều về con người, cuộc đời và hành trình sáng tác của ông.

Tác giả Nguyễn Hữu Điền tặng sách cho các đại biểu dự lễ ra mắt.

“Đất quê ta” là tập thơ có ý nghĩa như một cuốn sách lưu giữ ký ức của tác giả. Những hình ảnh được giới thiệu trong sách về tác giả cùng anh em, bạn bè, đồng chí, đồng đội qua các chặng đường của cuộc đời đã làm cho những trang thơ thêm phần sinh động, chân thực và giàu giá trị tư liệu.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Việc ra mắt tập thơ “Đất quê ta” là một hoạt động ý nghĩa của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ của tác giả cho văn học nghệ thuật địa phương.

Đức Anh