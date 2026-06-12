Ra quân Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”

Ngày 12/6, Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Tường phối hợp với Công an xã Vĩnh Tường tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06".

Tham dự và động viên buổi ra quân có đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn; Đảng ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ, các hội, đoàn thể xã Vĩnh Tường cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Đảng ủy, HĐND xã động viên các lực lượng tham gia chiến dịch.

Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06” là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chiến dịch, các lực lượng tham gia tập trung tuyên truyền, phổ biến những lợi ích của chuyển đổi số, Đề án 06 và ứng dụng VNeID đến từng hộ gia đình và người dân; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng hiệu quả tài khoản định danh điện tử VNeID; hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số khác.

Đặc biệt, chiến dịch ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế và những đối tượng ít có điều kiện tiếp cận công nghệ nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình hỗ trợ người dân.

Với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, chiến dịch được kỳ vọng sẽ mang lại những kết quả thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

Lực lượng Công an xã và đoàn viên, thanh niên xã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân tại bộ phận tiếp nhận căn cước và giải quyết thủ tục hành chính về cư trú.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng Công an xã và đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp tuyên truyền, hỗ trợ người dân tại bộ phận tiếp nhận căn cước và giải quyết thủ tục hành chính về cư trú. Các nội dung hỗ trợ gồm cài đặt, kích hoạt và sử dụng ứng dụng VNeID; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nâng cao kỹ năng sử dụng các nền tảng số trong đời sống hằng ngày; đồng thời tuyên truyền các nội dung trọng tâm của Đề án 06 và Chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Mai Anh