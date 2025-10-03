Ra quân xây dựng Cao Phong sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn giao thông

Ngày 3/10, tại Quảng trường Nhà Văn hóa xã Cao Phong, Ban An toàn giao thông (ATGT) xã Cao Phong tổ chức Lễ ra quân “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường”. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Minh Hiếu - Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban ATGT xã Cao Phong phát biểu phát động tại buổi lễ.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác đảm bảo ATGT và vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm luật giao thông, lấn chiếm hành lang đường bộ, rác thải tồn đọng ở một số nơi vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến hình ảnh và đời sống Nhân dân. Lễ ra quân lần này được tổ chức với quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét hơn nữa trong nhận thức và hành động của cộng đồng.

Theo kế hoạch, các ngành chức năng của xã Cao Phong sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức trực quan, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; vận động người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, lấn chiếm lòng lề đường, chở quá tải, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, đỗ xe sai quy định. Đáng chú ý là tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, phóng nhanh, lạng lách sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm.

Về vệ sinh môi trường, xã Cao Phong phát động Nhân dân phân loại rác tại nguồn, thu gom đúng nơi quy định, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp, bảo vệ nguồn nước và môi trường sống. Các trường hợp xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm sẽ bị nhắc nhở và xử lý. Mặt trận Tổ quốc xã và các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu đi đầu; các xóm, khu dân cư xây dựng quy ước, cam kết cụ thể, gắn trách nhiệm từng hộ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường và trật tự giao thông.

Lãnh đạo Công an xã phát biểu thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Các lực lượng tham dự Lễ ra quân.

Lực lượng diễu hành trên các tuyến đường chính, mang theo thông điệp: “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”, “Giữ gìn vệ sinh môi trường – trách nhiệm chung của cộng đồng”.

Ngay sau lễ phát động, đoàn diễu hành chia thành 3 đội hình, đồng loạt xuống các tuyến đường chính, mang theo thông điệp: “An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà”, “Giữ gìn vệ sinh môi trường – trách nhiệm chung của cộng đồng”. Các băng rôn, khẩu hiệu, loa tuyên truyền đã góp phần nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, đồng thời giữ gìn môi trường sống trong lành.

Cùng thời điểm, các cơ quan, đơn vị, trường học, trưởng các xóm và khu dân cư triển khai nhiều hoạt động thiết thực: Dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh thoát nước, thu gom rác thải, làm sạch khuôn viên trường học và các điểm công cộng. Những việc làm cụ thể này đã lan tỏa thông điệp “Mỗi người dân là một chiến sĩ giữ gìn trật tự giao thông và vệ sinh môi trường”.

Các khu dân cư hưởng ứng ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Theo kế hoạch, các hoạt động sẽ được triển khai liên tục từ ngày 3/10 và hoàn thành trước ngày 10/10/2025. Sau đợt cao điểm, xã Cao Phong tiếp tục duy trì vệ sinh môi trường định kỳ, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về ATGT vào sinh hoạt chi bộ, họp dân, hoạt động ngoại khóa của học sinh.

Việc tổ chức lễ ra quân đã khẳng định sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Cao Phong trong công tác bảo đảm trật tự ATGT và vệ sinh môi trường. Quan trọng hơn, đây là bước khởi đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của người dân, góp phần xây dựng quê hương an toàn, văn minh, phát triển bền vững.

Hồng Duyên