Rộn ràng đón Giáng sinh

Những ngày cuối tháng 12, khi tiết trời se lạnh lan tỏa, khắp phố phường như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc màu chào đón mùa Giáng sinh. Từ những tuyến phố trung tâm đến các con ngõ nhỏ, không khí lễ hội hiện diện khắp nơi, mang theo niềm vui, sự háo hức và cảm giác ấm áp rất riêng của ngày Noel.

Bà con Giáo xứ Tiên Cát trang hoàng nhà thờ để đón Giáng sinh.

Tại Giáo xứ Tiên Cát (phường Thanh Miếu), từ đầu tháng 12, bà con giáo dân đã tất bật trang hoàng nhà cửa và khuôn viên nhà thờ với băng rôn, đèn trang trí, khẩu hiệu, hang đá Giáng sinh... tạo nên không gian trang nghiêm nhưng không kém phần rực rỡ. Giáo xứ Tiên Cát hiện có hơn 1.000 giáo dân sinh sống, đời sống ổn định, bà con luôn phát huy tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết, gắn bó với cộng đồng dân cư địa phương.

Ông Nguyễn Văn Đô – Trưởng Ban hành giáo Giáo họ Tiên Cát cho biết: “Giáng sinh là ngày lễ trọng đại của người Công giáo, vì vậy mọi người đều có ý thức chuẩn bị chu đáo. Không chỉ trang trí nhà cửa, nhà thờ mà còn chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giêsu giáng sinh. Nhân dịp này, Ban Bác ái của Giáo họ cũng dành những phần quà ý nghĩa tặng các gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn trong khu dân cư, không phân biệt lương hay giáo”.

Cùng với đó, các đội hát, ca đoàn của giáo xứ cũng tích cực tập luyện các tiết mục, sẵn sàng cho đêm hoan ca Giáng sinh, góp phần làm nên không khí trang trọng, ấm áp và thiêng liêng của mùa Noel.

Không chỉ ở các xứ đạo, không khí Giáng sinh cũng tràn ngập khắp phố phường.

Không chỉ tại các xứ đạo, dọc các tuyến phố chính tại các địa phương trong tỉnh, ánh đèn trang trí được thắp sáng từ sớm, lấp lánh như những dải ngân hà. Những cây thông Noel điểm xuyết quả châu, nơ đỏ, dây kim tuyến nổi bật trước các trung tâm thương mại, cửa hàng, quán cà phê. Hình ảnh ông già Noel, tuần lộc kéo xe, những hộp quà sắc màu tạo nên bức tranh Giáng sinh sinh động, cuốn hút người qua đường.

Tại quán cà phê Nhiệt Đới (phường Việt Trì), không gian Giáng sinh được chủ quán chăm chút kỹ lưỡng.

Tại quán cà phê Nhiệt Đới (phường Việt Trì), không gian được chủ quán chăm chút kỹ lưỡng với cây thông, ông già Noel, đèn nháy và các góc “check-in” bắt mắt. Nhờ vậy, quán thu hút đông đảo bạn trẻ và người dân đến thưởng thức cà phê, chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa lễ hội.

Giáng sinh là dịp để hai em Mai Hạnh (Lạng Sơn) và Thu Hằng (Cao Bằng) lưu giữ những kỷ niệm đẹp khi đang học tập tại Phú Thọ.

Em Mai Hạnh (Lạng Sơn) và Thu Hằng (Cao Bằng), hiện đang học tại Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, chia sẻ: “Chúng em khá bất ngờ với không gian Giáng sinh tại các cửa hàng, quán ăn, quán cà phê ở Việt Trì. Dù không theo đạo Thiên Chúa, nhưng không khí Noel khiến chúng em rất vui và háo hức, tranh thủ ngày nghỉ đi chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm đẹp trong quãng thời gian học tập tại đây”.

Các bạn nhỏ được bố mẹ đưa đi chụp ảnh nhân dịp Giáng sinh.

Không chỉ rực rỡ trong ánh đèn và sắc màu, phố phường cũng nhộn nhịp hơn trong những ngày Giáng sinh. Các cửa hàng quần áo, quà lưu niệm đông đúc khách ra vào; những giai điệu Giáng sinh quen thuộc vang lên rộn ràng, khiến bước chân người qua phố dường như chậm lại để cảm nhận trọn vẹn không khí lễ hội.

Tuy nhiên, theo một số người nhận xét, Giáng sinh năm nay diễn ra trong không khí có phần trầm lắng hơn so với mọi năm. Do ảnh hưởng của nhiều đợt thiên tai, mưa bão, lũ lụt xảy ra tại nhiều địa phương trong năm, không ít gia đình vẫn đang phải khắc phục hậu quả, ổn định lại cuộc sống. Chính vì vậy, các hoạt động trang trí, vui chơi được tổ chức tiết chế hơn, đề cao sự giản dị, an toàn và sẻ chia, thay cho sự phô trương, náo nhiệt.

Tại nhiều xứ đạo, tinh thần Giáng sinh được lan tỏa theo cách lắng đọng và nhân văn hơn, khi các hoạt động bác ái, thăm hỏi, hỗ trợ người yếu thế, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai được chú trọng. Ánh đèn đón Noel có thể không rực rỡ như những năm trước, nhưng lại ấm áp hơn bởi tình người, bởi sự đồng cảm và tinh thần “lá lành đùm lá rách” được thắp sáng trong từng hành động nhỏ.

Có thể thấy, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của riêng những người theo đạo Thiên Chúa, mà đã trở thành dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn, sẻ chia yêu thương và gửi gắm những điều tốt đẹp cho năm mới sắp đến. Phố phường rộn ràng đón Giáng sinh vì thế không chỉ đẹp bởi ánh đèn lung linh, mà còn ấm áp bởi tình người lan tỏa trong từng góc phố, nụ cười và ánh mắt thân quen.

Vĩnh Hà