Rộn ràng lời ca, tiếng hát tại Hội trại văn hóa lễ hội Đền Hùng

Hội trại văn hóa trong khuôn khổ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay có sự tham gia của 18 cụm xã, phường. Tại đây, các hoạt động văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, góp phần tạo nên không khí tươi vui, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc trong không gian lễ hội.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, mang đậm dấu ấn văn hóa của từng địa phương, do các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng biểu diễn. Mỗi tiết mục là một sắc màu riêng, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Những diễn viên không chuyên tại trại văn hóa cụm số 9 biểu diễn văn nghệ phục vụ du khách.

Tại các trại, những tiết mục nghệ thuật do diễn viên quần chúng thể hiện mang đến bức tranh văn hóa đa sắc màu, phản ánh rõ nét bản sắc truyền thống của từng địa phương.

Lần đầu tham gia Hội trại văn hóa, chị Bùi Thị Nỉn (xã Dũng Tiến) cùng các thành viên đội văn nghệ phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị trang phục, đạo cụ, lên đường về Khu di tích lịch sử Đền Hùng biểu diễn. Chị Nỉn chia sẻ: “Khi được lựa chọn tham gia biểu diễn tại Lễ hội Đền Hùng, ai cũng rất phấn khởi và tập luyện tích cực. Chúng tôi mong muốn mang đến những tiết mục đặc sắc nhất, giới thiệu nét văn hóa quê hương Dũng Tiến tới du khách thập phương”.

Trong không gian rực rỡ sắc màu của Hội trại, tiếng chiêng, tiếng trống, điệu múa và lời ca của các diễn viên không chuyên đã thu hút đông đảo du khách dừng chân thưởng thức. Mỗi tiết mục là một lát cắt văn hóa của đồng bào Mường, Dao, Mông..., được thể hiện bởi các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng đến từ các xã, phường trong tỉnh, góp phần tạo điểm nhấn cho lễ hội Đền Hùng năm nay.

Những thanh âm rộn ràng của núi rừng nối tiếp nhau như mời gọi, giục giã bước chân của du khách nhanh bước về trại văn hóa các cụm xã vùng dân tộc thiểu số. Chỉ sau ít phút, vòng trong rồi vòng ngoài, người nọ nối tiếp người kia chăm chú thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Tiếng tràng pháo tay, tiếng cười nói tán thưởng của du khách chính là phần thưởng dành cho những diễn viên không chuyên. Nhiều du khách còn thích thú hòa mình vào điệu múa sạp, múa xòe.

Vừa kết thúc điệu múa sạp trong tiếng cười sảng khoái của bạn bè, chị Trần Thị Thủy (phường Phú Thượng, TP Hà Nội) phấn khởi cho biết: “Ngay khi đến Khu di tích, tôi đã đến Hội trại văn hóa. Không khí rất vui tươi, mỗi trại có một bản sắc riêng, chúng tôi vừa được thưởng thức văn nghệ, vừa được trải nghiệm đặc sản vùng miền, tôi cảm thấy rất thú vị”.

Du khách tham gia múa sạp tại trại văn hóa cụm số 10.

Đã nhiều lần đến Khu di tích lịch sử Đền Hùng và tham gia các hoạt động văn nghệ, năm nay trong không gian Hội trại vừa lạ vừa quen, bà Đỗ Thị Liệu (phường Khương Đình, TP Hà Nội) cùng với các thành viên trong câu lạc bộ văn nghệ tham gia với những tiết mục dân ca quan họ.

Bà Liệu chia sẻ: "Tôi rất vui mỗi năm lại được có mặt vào đúng dịp lễ hội Đền Hùng để tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Tôi cũng như các thành viên đều cảm thấy vui và vinh dự khi được đóng góp vào các hoạt động của địa phương để phục vụ du khách. Dù không phải diễn viên chuyên nghiệp nhưng các thành viên trong câu lạc bộ đều cố gắng tập luyện để mang đến những tiết mục hay nhất, mang đậm văn hóa dân gian."

Đến với Hội trại văn hóa, du khách không chỉ được thưởng thức các chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc các dân tộc tỉnh Phú Thọ mà còn từ nhiều địa phương trong cả nước. Mỗi tiết mục đều được chuẩn bị công phu, thể hiện sự tâm huyết của các câu lạc bộ, đội văn nghệ quần chúng.

Không chỉ mang đến lời ca, tiếng hát, điệu múa, các trại văn hóa còn giới thiệu đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng các dân tộc. Sự giao thoa văn hóa đa dạng đã tạo nên một không gian giàu bản sắc, góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của Hội trại văn hóa trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng năm nay.

Thu Hà