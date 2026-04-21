Hùng Lô - Điểm sáng du lịch văn hóa cộng đồng

Nằm yên bình giữa vùng đất giàu truyền thống văn hóa của phường Vân Phú, điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô dần trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Với sự kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản, sinh hoạt văn hóa dân gian và trải nghiệm đời sống làng quê, Hùng Lô mang đến một hành trình đậm đà bản sắc vùng đất cội nguồn.

Nghe, thực hành Hát Xoan là một trong những hoạt động được đông đảo du khách tham gia khi đến với điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô.

Năm 2021, UBND tỉnh chính thức công nhận điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô, mở ra cơ hội khai thác hiệu quả các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của địa phương. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, những nếp làng xưa, phong tục truyền thống vẫn được người dân nơi đây gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ, tạo nên sức hút riêng biệt cho điểm đến này.

Đến với Hùng Lô, du khách có dịp tham quan quần thể kiến trúc cổ kính gồm đình, đền, chùa, trong đó nổi bật là ngôi đình có lịch sử hơn 300 năm - nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể tiêu biểu của kiến trúc truyền thống Việt Nam. Không chỉ là không gian sinh hoạt cộng đồng, đình Hùng Lô còn là nơi gắn với các hoạt động văn hóa đặc sắc, phong tục, tập quán gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tiêu biểu là Hát Xoan - loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của vùng Đất Tổ đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tại đây, du khách được trực tiếp thưởng thức những làn điệu Xoan cổ qua phần trình diễn của các nghệ nhân, đào, kép đến từ các phường Xoan. Những câu hát mộc mạc, sâu lắng không chỉ tái hiện đời sống tinh thần phong phú của cư dân xưa mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể quý báu. Bên cạnh đó, các hoạt động trải nghiệm như: Tham quan nhà cổ, gói bánh chưng, làm mì gạo truyền thống hay khám phá chợ quê, mô hình nông nghiệp công nghệ cao... đã tạo nên điểm nhấn riêng, giúp du khách không chỉ “đi xem” mà còn được “cùng làm, cùng sống” với người dân địa phương.

Du khách trải nghiệm gói bánh chưng tại điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô.

Năm 2022, nhóm sản phẩm du lịch cộng đồng Hùng Lô được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng giá trị kinh tế cho người dân. Việc phát triển du lịch gắn với làng nghề truyền thống không chỉ bảo tồn các giá trị văn hóa mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí Nguyễn Đức Khánh - Phó Bí thư Đảng ủy phường Vân Phú cho biết: Thời gian qua, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cộng đồng. Hạ tầng giao thông, cảnh quan môi trường được cải thiện; các giá trị di sản như Hát Xoan, lễ hội truyền thống được chú trọng bảo tồn, phát huy. Người dân được tập huấn kỹ năng làm du lịch, từ đón tiếp, hướng dẫn đến chế biến ẩm thực; đồng thời tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quảng bá hình ảnh điểm đến.

Nhờ những nỗ lực đó, du lịch cộng đồng Hùng Lô ngày càng khẳng định sức hút. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa bàn phường Vân Phú đã đón hàng trăm đoàn khách với hơn 8.000 lượt người; trong đó, riêng điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô thu hút 5.000 lượt khách, trong đó có gần 20 đoàn khách quốc tế với khoảng 400 lượt khách.”; Những con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho sức sống của một làng cổ vẫn giữ được vẻ nguyên sơ, nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn nhịp sống và chiều sâu văn hóa bản địa.

Đình Hùng Lô có lịch sử hơn 300 năm, là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể tiêu biểu của kiến trúc truyền thống Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc thu hút du khách, phát triển du lịch cộng đồng Hùng Lô còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường ý thức bảo tồn di sản trong cộng đồng. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới nâng hạng sản phẩm OCOP; đồng thời xây dựng Hùng Lô trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trong hành trình du lịch về cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Với hướng đi bài bản, sự đồng lòng của chính quyền và người dân, du lịch cộng đồng Hùng Lô hứa hẹn tiếp tục phát triển bền vững, trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Đất Tổ.

Lệ Oanh