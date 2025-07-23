Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực:

Sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với mô hình chính quyền mới

Để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, sau khi giải thể Ban CHQS cấp huyện, Bộ Quốc phòng đã thành lập các Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (PTKV) tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại tỉnh Phú Thọ, 4 Ban Chỉ huy PTKV được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến theo địa giới hành chính mới.

Việc giải thể Ban CHQS cấp huyện là chủ trương lớn nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng bộ với quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính. Tuy nhiên, thay đổi về hành chính không đồng nghĩa với sự gián đoạn trong chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương.

Lãnh đạo Quân khu 2 kiểm tra hệ thống văn kiện công tác SSCĐ của Ban Chỉ huy PTKV 4 – Vĩnh Yên.

Tại lễ công bố quyết định sáp nhập và tổ chức lại Bộ CHQS tỉnh, thành lập Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ huy PTKV thuộc Bộ CHQS tỉnh trên địa bàn Quân khu 2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Ban Chỉ huy PTKV không phải là đơn vị hành chính mà là một đơn vị quân đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế cụ thể của Ban Chỉ huy PTKV được sắp xếp phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Mỗi Ban Chỉ huy PTKV phụ trách từ 20 - 50 xã, phường với phạm vi rộng hơn cấp huyện trước đây. Với cơ cấu gọn nhẹ nhưng linh hoạt, Ban Chỉ huy PTKV là trung tâm hiệp đồng giữa Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và các lực lượng dân quân, tự vệ trên địa bàn, trực tiếp tổ chức huấn luyện, diễn tập, kiểm tra và sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Mô hình này giúp khắc phục hiệu quả tình trạng phân tán lực lượng, tạo nên hệ thống phòng thủ khu vực liên hoàn, vững chắc.

Thực thực hiện sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thành lập 4 Ban Chỉ huy PTKV thuộc Bộ CHQS tỉnh gồm: Ban Chỉ huy PTKV 1- Cẩm Khê; Ban Chỉ huy PTKV 2- Thống Nhất; Ban Chỉ huy PTKV 3- Lạc Sơn; Ban Chỉ huy PTKV 4- Vĩnh Yên. Các Ban chỉ huy PTKV chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, cùng thời điểm các tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp nhằm khắc phục tình trạng “trống cấp chỉ huy” tại các huyện bị giải thể.

Để đảm bảo Ban Chỉ huy PTKV đi vào hoạt động đúng pháp luật, Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng hệ thống hành lang pháp lý đầy đủ và chặt chẽ. Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh nhanh chóng thành lập các Đảng bộ trực thuộc, trong đó, có 4 Đảng bộ Ban Chỉ huy PTKV tương ứng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Ban Chỉ huy PTKV 3 – Lạc Sơn giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 3 Wipha.

Đại tá Trần Ngọc Minh, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Việc thành lập các Đảng bộ là sự kiện chính trị quan trọng, hiện thực hóa chủ trương xây dựng lực lượng vũ trang địa phương theo hướng tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Các Đảng bộ Ban Chỉ huy PTKV nhanh chóng kiện toàn, bổ sung hệ thống các quy chế lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thực tế cho thấy, cùng với việc tổ chức bộ máy và hoàn thiện pháp lý, yếu tố con người được Bộ CHQS tỉnh đặc biệt quan tâm. Cán bộ, chiến sĩ tại Ban Chỉ huy PTKV chủ yếu là cán bộ đã từng đảm nhiệm chức vụ tại cấp huyện, có năng lực tổ chức, hiểu địa bàn và được đào tạo chuyên sâu về quốc phòng, an ninh. Đây là nền tảng để đảm bảo chất lượng chỉ huy, huấn luyện và phản ứng nhanh với các tình huống từ cơ sở; tạo nên một nền quốc phòng chủ động, tự cường từ cơ sở, đúng tinh thần “phòng thủ từ sớm, từ xa”.

Thượng tá Nông Quốc Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê, Bộ CHQS tỉnh bày tỏ: Chúng tôi nhận thức rõ đây là nhiệm vụ nặng nề nhưng vinh dự. Ban Chỉ huy PTKV 1 sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, giữ vai trò nòng cốt trong công tác quốc phòng tại địa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần ổn định chính trị, giữ vững an ninh, trật tự từ cơ sở.

Việc thành lập các Ban Chỉ huy PTKV trực thuộc Bộ CHQS tỉnh là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Bộ Quốc phòng trong tổ chức lại lực lượng quân sự địa phương. Chủ trương này vừa tinh gọn bộ máy, vừa giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân và phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Huy Thắng