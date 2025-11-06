Saymee cực “tâm lý” khi triển khai gói cước theo giờ chỉ từ 5K có ngay dung lượng lên tới 6GB

Bạn đang cần truy cập internet gấp để làm việc, học tập hoặc đơn giản chỉ là giải trí nhưng lại hết data? Gói ME5 và ME6 Saymee sẽ khiến bạn bất ngờ với những ưu đãi “đỉnh nóc” với dung lượng lên tới 6GB data mà cước phí chỉ từ 5.000đ. Cùng khám phá ngay ưu đãi và cách đăng ký 02 gói cước mới được “trình làng” này từ Saymee ngay nhé!

Ưu điểm nổi bật của 02 gói cước ME5 và ME6 Saymee

Ưu điểm nổi bật của gói ME5 Saymee

Gói ME5 Saymee là một gói cước 4G/5G theo giờ của nhà mạng Saymee , được thiết kế đặc biệt cho những ai có nhu cầu sử dụng data ngắn hạn hoặc tạm thời.

- Giá cả phải chăng: Chỉ với 5.000 đồng, bạn đã có ngay 1GB data tốc độ caođể thoải mái lướt web, xem phim, chơi game trong vòng 24 giờ.

- Linh hoạt: Gói cước này không yêu cầu cam kết dài hạn, bạn có thể đăng ký bất cứ khi nào cần.

Ưu điểm nổi bật của gói ME6 Saymee

Gói ME6 Saymeelà một gói cước data theo giờ với ưu đãi hấp dẫn được nhà mạng Saymee triển khai, đặc biệt dành cho những ai yêu thích TikTok và các hoạt động giải trí trên mạng.

Ưu đãi data khủng: Nhận đến6GB data trong 6 giờ, thoải mái lướt video, xem phim, nghe nhạc, chơi game mà không lo hết dung lượng.

Miễn phí data truy cập TikTok: Đặc biệt hơn, gói ME6 còn cho phép bạn truy cập TikTok không giới hạn, tha hồ "đu trend" mà không cần lo tốn thêm bất kỳ khoản phí nào.

Cước phí tối ưu: Với mức giá chỉ 6.000 đồng/6 giờ, gói ME6 thực sự là một lựa chọn tiết kiệm và hiệu quả cho những ai có nhu cầu sử dụng data lớn trong thời gian ngắn.

Đối tượng đăng ký 02 gói cước ME5 và ME6 Saymee

Để đăng ký thành công gói cước ME5 và ME6 của Saymee, thuê bao của bạn cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Đối tượng: Thuê bao trả trước của nhà mạng Saymee.

Phạm vi: Áp dụng trên toàn quốc.

Kênh phân phối: Bạn có thể chủ động đăng ký qua SMS, App/Website Saymee hoặc phân phối qua VAS online.

Quy định khi đăng ký và sử dụng

Để trải nghiệm trọn vẹn các ưu đãi hấp dẫn của gói cước ME5 và ME6, bạn cần nắm rõ một quy định sau:

- Giá gói cước được trừ tại thời điểm đăng ký thành công gói cước. Khách hàng hủy gói trước khi hết chu kỳ quy định của gói cước thì sẽ không được hoàn trả số tiền đã mua gói.

- Gói cước được sử dụng song song với các gói data nền khác theo quy định hiện hành. Dung lượng của gói không được bảo lưu giữa các chu kỳ.

- Cước phát sinh ngoài gói được tính theo loại thuê bao khách hàng đang sử dụng theo quy định hiện hành, hoặc theo gói cước khác mà khách hàng đăng ký (nếu có).

- Gói cước tự động gia hạn. Thời gian retry chờ gia hạn là 10 ngày.

- Hết dung lượng data, hệ thống điều chỉnh tốc độ hạ băng thông các gói cước.

Các cú pháp nhắn tin cần biết

- Cú pháp đăng ký:

+ Gói ME5 Saymee: ME5gửi 9394hoặc DK ME5gửi 9394 (miễn phí)

+ Gói ME6 Saymee: ME6gửi 9394 DK ME5gửi 9394 (miễn phí)

- Cú pháp tắt tính năng tự động gia hạn gói:

+ Gói ME5 Saymee: KGH ME5gửi 9394 (miễn phí)

+ Gói ME6 Saymee: KGH ME6gửi 9394 (miễn phí)

- Cú pháp hủy gói:

+ Gói ME5 Saymee: HUY ME5gửi 9394 (miễn phí)

+ Gói ME6 Saymee: HUY ME6gửi 9394 (miễn phí)

- Cú pháp kiểm tra dung lượng trong gói: KT ALLgửi 9394 (200đ/SMS).

Hướng dẫn đăng ký SIM Saymee - Tận hưởng internet tốc độ cao với ME5, ME6 Saymee

Để đăng ký gói ME5 và ME6 bạn cần đăng ký mua eSIM/SIM mạng Saymee. Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có thể sẵn sàng tận hưởng thế giới số đỉnh cao cùng 02 gói cước “chống cháy” từ Saymee ME5 và ME6! Khám phá ngay cách đăng ký siêu dễ theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập ứng dụng Saymeehoặc website saymee.vn/mua-sim , bạn có thể chọn số SIM yêu thích.

- Bước 2: Tiếp tục chọn gói cước nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, bấm Thanh toán.

- Bước 3: Cung cấpThông tin người mua, Hình thức nhận SIMvàPhương thức thanh toán. Sau đó tích chọnđồng ýtại mục Tôi đồng ý với điều khoản... và Tôi đã kiểm tra và xác định... Cuối cùng bấmThanh toán ngay.

- Bước 4: Đem theo CMND/CCCD đến cửa hàng MobiFonebất kỳ để hoàn tất thủ tục kích hoạtvà nhận SIM Saymeenhé!

Sau đã sở hữu Saymee SIM trong tay, hãy nhanh chóng soạn tin theo cú pháp gửi 9394.

Ví dụ, để đăng ký gói ME5, soạn tin ME5gửi 9394.

Khi đã “nhập hội Saymeer” thành công, giờ đây bạn có thể thoải mái tận hưởng ưu đãi cực hấp dẫn từ 2 gói cước ME5 và ME6 Saymee! Nhanh tay đăng ký để tận hưởng trọn vẹn thế giới số một cách linh hoạt ngay hôm nay nha!