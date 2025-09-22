Sở Dân tộc và Tôn giáo làm việc với UBND các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong, Đức Nhàn

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, sáng 22/9, Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG) do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở DT&TG làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND 6 xã: Đà Bắc, Cao Sơn, Quy Đức, Tân Pheo, Tiền Phong và Đức Nhàn về tình hình thực hiện nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; công tác DT&DT trên địa bàn.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo thống kê của Sở DT&TG, tổng kế hoạch vốn sự nghiệp năm 2025 được Trung ương giao cho huyện Đà Bắc cũ là 76.239 triệu đồng. Đến ngày 30/6/2025, UBND huyện đã phân bổ hết số kinh phí này theo Quyết định số 2816/QĐ-UBND. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân chưa được thực hiện, trong đó 32.716 triệu đồng của Dự án 3 chưa có quyết định phân bổ và 43.523 triệu đồng dự kiến sẽ được phân bổ về các xã mới.

Lãnh đạo xã Tiền Phong trao đổi về tình hình thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia và công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Trên địa bàn 6 xã hiện có hơn 120 người có uy tín trong cộng đồng. Chính sách đối với lực lượng này vẫn được duy trì nhưng cần rà soát, phê duyệt lại danh sách trước cuối năm 2025. Về tôn giáo, các xã không có tổ chức Phật giáo hoạt động; hoạt động tín ngưỡng chủ yếu là thờ cúng tổ tiên.

Trong công tác cải cách hành chính, Sở DT&TG đã tham mưu UBND tỉnh công bố 41 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dân tộc, tôn giáo. Hiện,100% thủ tục được công khai trên hệ thống dịch vụ công, trong đó có 21 thủ tục cấp xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện...

Lãnh đạo xã Quy Đức trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu rà soát, thống nhất số liệu nguồn vốn của CTMTQG, người có uy tín trên địa bàn 6 xã trước và sau khi sáp nhập. Đại diện các xã cho rằng khó khăn lớn nhất hiện nay là thủ tục bàn giao vốn đầu tư chưa hoàn tất. Bên cạnh đó, việc xác định danh mục đầu tư, đối tượng thụ hưởng còn chậm; nguy cơ dồn khối lượng giải ngân vào cuối năm 2025 dễ dẫn đến áp lực lớn trong tổ chức thực hiện...

Phát biểu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở DT&TG, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh: Đợt làm việc lần này được tổ chức trong khuôn khổ chương trình kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện CTMTQG trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mục tiêu nhằm theo dõi, nắm bắt việc lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành quy định quản lý nguồn vốn; rà soát tiến độ giải ngân, phát hiện khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Chia sẻ với những khó khăn và nỗ lực của các xã trong việc triển khai CTMTQG và duy trì công tác dân tộc, tôn giáo, đồng chí đề nghị: Các xã cần tập trung cao độ để giải ngân vốn sự nghiệp và vốn đầu tư trong năm 2025, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Chỉ còn 3 tháng để thực hiện và cũng là năm cuối cùng của giai đoạn thực hiện CTMTQG, các xã cần kịp thời báo cáo, trao đổi khó khăn, vướng mắc với Sở DT&TG để tháo gỡ, không để dồn việc vào cuối năm.

Về công tác tôn giáo, tín ngưỡng, các xã phải nắm chắc tình hình cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS, coi đây là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính theo thẩm quyền...

Hương Lan