Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với UBND phường Thống Nhất và xã Mường Động

Ngày 23/7, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do đồng chí Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND phường Thống Nhất và xã Mường Động về công tác GD&ĐT nhằm nắm bắt tình hình GD&ĐT sau sáp nhập đơn vị hành chính, lắng nghe kiến nghị cơ sở, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trước thềm năm học 2025 - 2026.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phùng Quốc Lập phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND phường Thống Nhất.

Tại buổi làm việc với UBND phường Thống Nhất, lãnh đạo UBND phường đã báo cáo tình hình giáo dục của 9 trường học trên địa bàn, với tổng số 132 lớp, 3.440 học sinh và 305 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn đạt gần 97%. Công tác tuyển sinh năm học mới đạt yêu cầu đề ra, với 100% học sinh vào lớp 1 và hơn 97% học sinh hoàn thành tuyển sinh lớp 6.

Lãnh đạo phòng chuyên môn phường Thống nhất nêu khó khăn của công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn.

Tuy nhiên, địa phương gặp không ít khó khăn như: Thiếu giáo viên đứng lớp, đặc biệt là các bộ môn tin học, ngoại ngữ; thiết bị dạy học theo chương trình mới chưa đáp ứng; cơ sở vật chất một số điểm trường xuống cấp; việc bố trí lại giáo viên tại các điểm trường sau sáp nhập còn bất cập, đặc biệt tại khu vực xóm Nưa (là vùng 135) xa trung tâm.

Đoàn công tác tìm hiểu thực tế tại trường THPT 19/5, xã Mường Động.

Tại xã Mường Động mới thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã cũ, công tác GD&ĐT được triển khai bài bản. Toàn xã hiện có 11 trường học, với gần 5.200 học sinh và 389 cán bộ, giáo viên. Tỷ lệ giáo viên đạt và vượt chuẩn trình độ đạt 100%. Các trường đều tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý nhà trường. Tuy nhiên, địa phương vẫn còn thiếu giáo viên, thiếu thiết bị thí nghiệm, thư viện nghèo nàn về đầu sách, thiếu kinh phí bảo trì cơ sở vật chất...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phùng Quốc Lập biểu dương, đánh giá cao nỗ lực của các địa phương và trường học đã đạt được thời gian vừa qua. Tuy nhiên, sau sáp nhập hành chính, việc quản lý, tổ chức lại hệ thống giáo dục còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các điểm trường vùng xa.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phùng Quốc Lập phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND xã Mường Động.

Đồng chí đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát hệ thống văn bản, quy định mới thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm. Tập trung các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026. Đối với những đề xuất, kiến nghị của các địa phương, nhà trường, Đoàn công tác tiếp thu, sẽ tham mưu tổ chức các lớp tập huấn nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy và học. Quan tâm tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực cho các trường học... Từ đó góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi khảo sát thực tế tại các trường học tiêu biểu trên địa bàn, gồm: Trường THPT Ngô Quyền, Trường TH&THCS Thống Nhất (phường Thống Nhất); Trường THPT 19/5, Trường TH&THCS Tú Sơn (xã Mường Động).

Qua ghi nhận, các trường cơ bản đảm bảo quy mô lớp học, điều kiện cơ sở vật chất phù hợp với yêu cầu giảng dạy hiện hành. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn về thiết bị dạy học, thiếu giáo viên ở một số môn đặc thù và khoảng cách địa lý giữa các điểm trường sau sáp nhập.

Hương Lan