Sáng 11/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chủ trì họp, nghe Sở Nội vụ báo cáo dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng, các xã thuộc chiến khu cách mạng và một số đối tượng khác nhân dịp các sự kiện, ngày lễ, Tết của đất nước hằng năm trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu kết luận buổi làm việc.
Nghị quyết quy định chính sách tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày thương binh liệt sĩ (27/7) và Quốc khánh (2/9) hằng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với đối tượng áp dụng bao gồm: Người có công, thân nhân người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng; các xã thuộc Chiến khu cách mạng trong tỉnh Phú Thọ; cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng của tỉnh Phú Thọ trong và ngoài tỉnh; gia đình các đồng chí đang làm nhiệm vụ ở biên giới, hải đảo, làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Lào và Cam Pu Chia; các cơ quan, đơn vị trực Tết Nguyên đán, nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử theo chương trình của UBND tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách cho người có công với cách mạng.
Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết
Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định đây là chính sách mang tính đặc thù, liên quan đến người có công, gia đình chính sách. Đồng chí đồng tình với đề xuất của Sở Nội vụ về mở rộng đối tượng thụ hưởng chính sách và đề nghị Sở Tài chính cân đối nguồn lực đáp ứng đề xuất mức quà của đơn vị xây dựng Nghị quyết...
