Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ thông báo

Căn cứ Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 8/10/2024 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.
Nhằm thông tin công khai rộng rãi với các tổ chức, cá nhân, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về tình hình tổ chức, hoạt động của Liên đoàn Quần vợt tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), Sở Nội vụ Phú Thọ thông báo về việc chuẩn bị giải thể đối với Liên đoàn Quần vợt tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) như sau:
1. Tên tổ chức giải thể: LIÊN ĐOÀN QUẦN VỢT TỈNH VĨNH PHÚC.
2. Hình thức: Giải thể.
3. Lý do: Vi phạm quy định tại khoản 2 điều 30 Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 8/10/2024 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
