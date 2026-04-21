Sôi nổi các hoạt động giáo dục trong trường học hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương - dịp lễ trọng đại của dân tộc, những ngày này, cùng với không khí sôi nổi của các hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội trên địa bàn tỉnh, nhiều trường học tại Phú Thọ tổ chức các hoạt động giáo dục ý nghĩa, thiết thực nhằm bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tự hào dân tộc cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn (xã Bình Xuyên) trả lời câu hỏi về lịch sử các Vua Hùng và ý nghĩa ngày Giỗ Tổ tại buổi sinh hoạt dưới cờ.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ được tổ chức với quy mô rộng, nhiều hoạt động phong phú như liên hoan văn nghệ quần chúng, hội trại văn hóa, các giải thể thao, trưng bày quảng bá sản phẩm... thu hút sự tham gia của các địa phương trong toàn tỉnh, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và khơi dậy tinh thần hướng về cội nguồn.

Trong không khí chung đó, ngành Giáo dục tỉnh tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ. Tại các trường học, nội dung giáo dục truyền thống được lồng ghép linh hoạt thông qua sinh hoạt dưới cờ, hoạt động trải nghiệm, thi tìm hiểu lịch sử, tổ chức trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, vẽ tranh chủ đề Đền Hùng. Qua đó, giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời hình thành tình cảm gắn bó với quê hương Đất Tổ.

Học sinh Trường Tiểu học Hương Sơn biểu diễn tiểu phẩm tái hiện ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại buổi sinh hoạt dưới cờ.

Tại Trường Tiểu học Hương Sơn, chuỗi hoạt động hướng về cội nguồn dân tộc được tổ chức đồng bộ, thu hút sự tham gia tích cực của học sinh và giáo viên. Nổi bật là chương trình sinh hoạt dưới cờ với chủ điểm “Uống nước nhớ nguồn - Hướng về cội nguồn dân tộc” do học sinh khối 1 thực hiện. Thông qua tiểu phẩm tái hiện thời đại Hùng Vương, các em đã lan tỏa niềm tự hào về truyền thống dựng nước của cha ông. Không khí chương trình càng thêm sôi động với phần giao lưu, trả lời câu hỏi tìm hiểu về lịch sử các Vua Hùng và ý nghĩa ngày Giỗ Tổ. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn giúp học sinh củng cố kiến thức lịch sử, rèn luyện sự tự tin, mạnh dạn khi tham gia các hoạt động tập thể.

Song song với hoạt động ngoài giờ, nội dung giáo dục truyền thống còn được lồng ghép trong các tiết học chuyên đề tại nhiều nhà trường. Các tiết học Mĩ thuật, Lịch sử và hoạt động trải nghiệm được tổ chức theo hướng mở, khuyến khích học sinh thể hiện cảm xúc qua tranh vẽ, sản phẩm sáng tạo về các Vua Hùng, lễ hội Đền Hùng và những biểu tượng văn hóa dân tộc. Những hoạt động này góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với học sinh, tạo hứng thú học tập và nâng cao hiệu quả giáo dục.

Học sinh Trường THPT Việt Trì tìm hiểu các thông tin về hiện vật, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Bảo tàng Hùng Vương.

Việc tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Nhiều đơn vị còn tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, giao lưu tìm hiểu lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống một cách sinh động, phù hợp với từng lứa tuổi. Các hoạt động mang tính trải nghiệm giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương - biểu tượng tinh thần gắn kết cộng đồng và lòng tự hào dân tộc.

Thông qua chuỗi hoạt động hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, các nhà trường đã góp phần làm phong phú đời sống học đường, đồng thời giáo dục học sinh về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn các bậc tiền nhân. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống dân tộc, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương Đất Tổ.

Những hoạt động giáo dục hướng về ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ diễn ra trong thời điểm kỷ niệm mà còn tiếp tục lan tỏa trong suốt năm học, trở thành mạch nguồn bền bỉ nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc cho học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Thúy Hường