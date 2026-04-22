Sơn Đông tổ chức Đại hội các hội quần chúng nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 22/4, xã Sơn Đông tổ chức Đại hội các hội quần chúng do Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu Thanh niên xung phong và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo hội viên tiêu biểu trên địa bàn.

Trong những năm qua, các hội quần chúng của xã Sơn Đông đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội Chữ thập đỏ đã trao trên 600 suất quà cho các đối tượng khó khăn, vận động hiến tặng hơn 550 đơn vị máu. Hội Khuyến học vận động trên 500 triệu đồng để khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc.

Hội Người cao tuổi với hơn 5.200 hội viên tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội Cựu Thanh niên xung phong và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tích cực chăm lo đời sống hội viên, phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo địa phương ghi nhận, biểu dương những kết quả các hội đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ 2026-2031 các hội tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, thông báo kết quả bầu Ban Chấp hành, các chức danh lãnh đạo chủ chốt các hội khóa mới.

