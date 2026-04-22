Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sơn Đông tổ chức Đại hội các hội quần chúng nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 22/4, xã Sơn Đông tổ chức Đại hội các hội quần chúng do Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Hội Người cao tuổi, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu Thanh niên xung phong và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Dự Đại hội có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo hội viên tiêu biểu trên địa bàn.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong những năm qua, các hội quần chúng của xã Sơn Đông đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội Chữ thập đỏ đã trao trên 600 suất quà cho các đối tượng khó khăn, vận động hiến tặng hơn 550 đơn vị máu. Hội Khuyến học vận động trên 500 triệu đồng để khen thưởng học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc.

Hội Người cao tuổi với hơn 5.200 hội viên tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao - gương sáng”, tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hội Cựu Thanh niên xung phong và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tích cực chăm lo đời sống hội viên, phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Đông phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo địa phương ghi nhận, biểu dương những kết quả các hội đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ 2026-2031 các hội tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và triển khai nhiệm vụ, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, thông báo kết quả bầu Ban Chấp hành, các chức danh lãnh đạo chủ chốt các hội khóa mới.

Thuý Hường


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại hội Sơn Đông Nhiệm kỳ HĐND UBND Cựu thanh niên xung phong hội quần chúng Hội người cao tuổi Hội chữ thập đỏ Hội khuyến học
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long