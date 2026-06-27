Sơn La: Xe tải lao xuống taluy âm, làm 2 người tử vong và 1 người bị thương

Vụ tai nạn xảy ra ở xã Bắc Yên, do lái xe điều khiển xe đi không đúng phần đường, không làm chủ tay lái, đâm vào dải phòng vệ mềm và lao xuống taluy âm sâu 20m, khiến 2 người chết 1 người bị thương.

Khoảng 1 giờ ngày 27/6, tại Km 416+350 Quốc lộ 37 thuộc địa phận bản Cao Đa 1, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ do xe ôtô tải biển kiểm soát 19B-149.94 đi theo hướng xã Bắc Yên-xã Mai Sơn lao xuống taluy âm.

Lúc này, trên xe có 3 người gồm N.N.Q (sinh năm 1976) và N.N.H (sinh năm 2007), cùng trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ và 1 người chưa xác định được danh tính.

Hiện N.N.H bị thương đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bắc Yên, còn 2 người tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xuống hiện trường trực tiếp chỉ đạo, huy động tối đa lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh và Công an xã Bắc Yên cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, khẩn trương tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu; đồng thời, bảo vệ hiện trường, phân luồng và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu do lái xe điều khiển xe đi không đúng phần đường, không làm chủ tay lái, đâm vào dải phòng vệ mềm bên trái đường và lao xuống taluy âm sâu khoảng 20m so với mặt đường gây ra tai nạn.

Theo Vietnam+