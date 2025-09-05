Sống đỉnh cao với 2 dự án căn hộ hạng sang The Sculptura và The Regency

Trong lòng khu đô thị Phú Mỹ Hưng – biểu tượng của sự hiện đại và đẳng cấp tại TP.HCM, hai dự án căn hộ hạng sang The Sculptura và The Regency đang nổi lên như những kiệt tác kiến trúc, định hình chuẩn mực mới cho phong cách sống thượng lưu. Với thiết kế hiện đại, tiện ích vượt trội và vị trí đắc địa, hai dự án này không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là biểu tượng của một cộng đồng tinh hoa, nơi hội tụ những giá trị sống đỉnh cao. Hãy cùng khám phá vì sao The Sculptura và The Regency trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một cuộc sống sang trọng, tiện nghi và bền vững.

Vị trí vàng tại trái tim của khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Nằm tại hai vị trí trọng điểm của khu đô thị Phú Mỹ Hưng, The Sculptura và The Regency sở hữu lợi thế “vàng” hiếm có. The Regency tọa lạc tại lô đất CR5-1, khu The Crescent – trái tim của Phú Mỹ Hưng, ngay bên Hồ Bán Nguyệt thơ mộng và cầu Ánh Sao nổi tiếng. Trong khi đó, The Sculptura nằm trên đường Hà Huy Tập, thuộc khu Cảnh Đồi sầm uất, được bao bọc bởi không gian xanh và hệ thống tiện ích quốc tế. Cả hai dự án đều được ví như những “viên ngọc quý” trong quỹ đất ngày càng khan hiếm của Phú Mỹ Hưng, mang đến khả năng kết nối hoàn hảo đến các trung tâm thương mại, giáo dục, y tế và giải trí hàng đầu trong bán kính chỉ vài bước chân.

Vị trí “kế sông, cận thủy” của The Regency mang lại phong thủy thịnh vượng, tài lộc và sức khỏe cho gia chủ, trong khi The Sculptura nổi bật với không gian xanh mát, hòa quyện cùng thiên nhiên, tạo nên một môi trường sống vừa sang trọng vừa thư thái. Đây chính là nơi hội tụ của cộng đồng tinh hoa – những doanh nhân, chuyên gia và gia đình thành đạt, mong muốn một không gian sống đẳng cấp và văn minh.

Thiết kế hiện đại - Kiệt tác nghệ thuật và công năng

The Regency - Biểu tượng kiến trúc của sự tinh tế

The Regency được thiết kế bởi Handel Architects (Mỹ), một đơn vị kiến trúc danh tiếng toàn cầu, mang đến phong cách Bắc Âu hiện đại, kết hợp với sự tinh tế và sang trọng. Mỗi căn hộ tại đây được ví như một “biệt thự trên không” với ban công rộng lớn, cửa kính từ trần đến sàn, tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và mang lại tầm nhìn panorama bao quát Hồ Bán Nguyệt, sông cảnh quan và không gian xanh đô thị. Các căn hộ có diện tích từ 122-135m2 được bố trí linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của cả gia đình trẻ lẫn gia đình đa thế hệ. Đặc biệt, các căn penthouse thông tầng với diện tích lên đến 257m2, kèm sân vườn riêng, là lựa chọn hoàn hảo cho những chủ nhân danh giá nhất.

Nội thất của The Regency được chăm chút tỉ mỉ với các vật liệu cao cấp nhập khẩu, từ gạch ốp lát Ý, Tây Ban Nha đến các thiết bị vệ sinh hiện đại, mang lại trải nghiệm sống như tại resort 5 sao. Phòng khách rộng rãi với ban công trải dài, phòng ngủ master tích hợp phòng thay đồ và phòng tắm riêng, tất cả tạo nên một không gian sống vừa thẩm mỹ vừa tiện nghi.

The Sculptura - Nghệ thuật kiến trúc hiện đại

The Sculptura, tọa lạc tại khu Cảnh Đồi, mang phong cách kiến trúc hiện đại với mặt đứng ốp nhôm màu champagne và đá granite, kết hợp các đường cong mềm mại tạo điểm nhấn độc đáo. Dự án được thiết kế để hòa quyện với thiên nhiên, với hệ thống cây xanh bao quanh và không gian mở, mang lại cảm giác thư giãn như tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Các căn hộ tại đây được tối ưu hóa công năng, với diện tích đa dạng phù hợp cho nhiều nhu cầu, từ gia đình trẻ đến các nhà đầu tư.

Điểm nhấn của The Sculptura là trung tâm thương mại tại khối đế, kết nối trực tiếp với các tiện ích nội khu như hồ bơi dài 25m, phòng gym, yoga, khu sinh hoạt cộng đồng và sân chơi trẻ em. Mỗi chi tiết thiết kế đều được chăm chút để mang lại trải nghiệm sống chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của giới thượng lưu.

Tiện ích vượt trội - Đỉnh cao của sự tiện nghi

Cả The Sculptura và The Regency đều sở hữu hệ thống tiện ích nội khu và ngoại khu đẳng cấp, được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Tại The Regency , cư dân được chào đón bởi sảnh lobby sang trọng chuẩn 5 sao, hồ bơi vô cực với tầm nhìn hướng sông sử dụng công nghệ điện phân muối hiện đại, phòng gym và yoga với thiết bị tối tân, cùng khu nướng BBQ và phòng sinh hoạt cộng đồng lý tưởng cho các buổi tụ họp. Ngoài ra, cư dân còn được thừa hưởng hệ thống tiện ích ngoại khu phong phú của khu Hồ Bán Nguyệt, như trung tâm thương mại Crescent Mall, nhà hàng cao cấp Yeebo, CHLOE, Starbucks, và các trường học quốc tế như SSIS, Nhật Bản, Hàn Quốc.

The Sculptura cũng không kém cạnh với hệ thống tiện ích nội khu chuẩn nghỉ dưỡng, bao gồm hồ bơi, phòng gym, yoga, khu thư giãn ngoài trời và trung tâm thương mại ngay tại khối đế. Dự án còn nằm gần công viên Sakura Park độc đáo, mang đến không gian thư giãn đậm chất Nhật Bản, cùng các tiện ích ngoại khu như bệnh viện FV, Tâm Đức và trường học quốc tế.

Cộng đồng tinh hoa - Nơi hội tụ giá trị sống đỉnh cao

Sống tại The Sculptura và The Regency không chỉ là sở hữu một căn hộ hạng sang, mà còn là gia nhập một cộng đồng tinh hoa, nơi hội tụ những con người thành đạt, văn minh và có chung tầm nhìn về một cuộc sống chất lượng. Với hơn 65.000 cư dân, trong đó 31% là người nước ngoài, Phú Mỹ Hưng đã tạo nên một môi trường sống đa văn hóa, hiện đại và an toàn. Các dự án của Phú Mỹ Hưng luôn được chủ đầu tư sàng lọc kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng cộng đồng và giữ vững giá trị bất động sản.

The Regency với số lượng giới hạn chỉ 112 căn hộ, 2 căn penthouse và 4 căn shophouse, cùng The Sculptura với thiết kế độc quyền, là những “báu vật” dành riêng cho những chủ nhân xứng tầm. Đây là nơi mà giá trị sống không chỉ nằm ở không gian vật chất, mà còn ở những trải nghiệm tinh thần, sự kết nối cộng đồng và tiềm năng đầu tư bền vững.

