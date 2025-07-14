Sư đoàn 316 khởi công xây dựng Nhà văn hóa khu Gò Măng, xã Chí Đám, tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/7, tại xã Chí Đám, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 316 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà văn hóa khu Gò Măng. Công trình nằm trong chủ trương hỗ trợ xây dựng “Nhà Đại đoàn kết” và các công trình dân sinh năm 2025 từ Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng, theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 2.

Đại diện Sư đoàn 316 và cấp ủy, chính quyền xã Chí Đám thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng Nhà Văn hóa.

Dự buổi lễ có Đại tá Lâm Dũng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn; Đại tá Bùi Thế Dũng - Sư đoàn trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy sư đoàn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc; cùng đại diện cấp ủy, chính quyền và đông đảo Nhân dân xã Chí Đám.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lâm Dũng Tiến khẳng định: Việc xây dựng Nhà văn hóa khu Gò Măng không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 đối với địa phương nơi đóng quân mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; phát huy truyền thống “quân với dân như cá với nước”. Công trình sẽ là nơi sinh hoạt văn hóa, hội họp, giao lưu cộng đồng của Nhân dân trong khu vực, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và thắt chặt tình cảm quân - dân bền chặt.

Đại tá Lâm Dũng Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 316 phát biểu tại Lễ khởi công.

Ngay sau phần lễ, các đại biểu đã tiến hành nghi thức động thổ, chính thức khởi công xây dựng Nhà văn hóa. Dự kiến sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn hóa, chính trị xã hội, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Đây cũng là điều kiện quan trọng để cấp ủy, chính quyền xã Chí Đám tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Quang cảnh Lễ khởi công.

Việc Sư đoàn 316 chủ trì, phối hợp tổ chức khởi công và trực tiếp tham gia xây dựng Nhà văn hóa Khu Gò Măng không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó máu thịt giữa đơn vị quân đội với địa phương nơi đứng chân mà còn là minh chứng cho sự đồng hành của lực lượng vũ trang với chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; góp phần tiếp tục vun đắp, củng cố niềm tin yêu của nhân dân với quân đội, lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn, nghĩa tình, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tuấn Anh - Huy Thắng