Sử dụng điện hiệu quả trong chăn nuôi

Thời tiết đã vào mùa nắng nóng, việc sử dụng điện đối với các trang trại cơ sở chăn nuôi sẽ tăng cao so với các mùa khác trong năm. Tiết kiệm điện trong chăn nuôi giúp giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường. Hiện nay, nhiều cơ sở, trang trại đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm tiết kiệm điện như sử dụng đèn led, tận dụng thông gió tự nhiên, và dùng đệm lót sinh học. Tối ưu hóa thiết bị (quạt, bơm) và tránh vận hành trong giờ cao điểm cũng giúp giảm đáng kể hóa đơn tiền điện.

Trang trại sản xuất trứng gà thảo dược của gia đình anh Phan Kim Hùng, xã Hùng Việt đã thay thế hệ thống bóng đèn chiếu sáng sợi đốt bằng hệ thống đèn led, góp phần giảm chi phí và tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu quả kinh tế.

Cơ sở chăn nuôi gà trắng của ông Trần Văn Quỳnh ở xã Tam Nông hiện đang nuôi hơn 30.000 con gà siêu thịt theo hình thức nuôi gia công cho Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam đã đi vào hoạt động từ hơn chục năm nay.

Đặc tính của giống gà trắng này là thân nhiệt cao hơn so với gà ta từ 3-40C nên ngay từ khi mới xây dựng hệ thống chuồng trại, ông đã xây theo hướng Nam để đảm bảo “đông ấm, hè mát”, lắp đặt hệ thống quạt thông gió, trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát quanh chuồng trại để giảm nhiệt độ ngoài trời, giúp đàn gà sinh trưởng khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, ông Quỳnh còn hạ hệ thống tường xây thay bằng lưới B40, lắp đặt thêm hệ thống phun nước trên mái để làm mát khu vực chăn nuôi. Ông Quỳnh chia sẻ: Trước đây, mỗi tháng gia đình tôi mất khoảng gần 20 triệu đồng tiền điện phục vụ sản xuất.

Vì vậy, gia đình tôi đã áp dụng một số phương án chống nóng theo hướng tiết kiệm điện để tiết giảm chi phí nhằm bảo đảm sản xuất ổn định. Nhờ đó, chi phí tiền điện giảm được khoảng 4 triệu đồng/tháng. Tới đây, tôi dự kiến sẽ lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Theo tính toán, chỉ khoảng 4 năm sẽ hoàn vốn, từ đó tiết kiệm được khoảng trên 40 triệu đồng/năm.

Trang trại nuôi lợn của gia đình ông Phạm Lương Bẩy ở xã Thanh Thủy cũng đã tính toán để lắp đặt hệ thống quạt thông gió, ắc quy nạp điện từ Biogas, đèn Led và sử dụng hệ thống công tơ thông minh để tự ngắt điện khi không cần thiết nhằm tiết kiệm điện và chi phí trong chăn nuôi.

Theo ông Bảy, trước khi bắt tay vào chăn nuôi, ông đã đi tìm hiểu và học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ nhiều trang trại trong và ngoài tỉnh để tìm ra giải pháp tiết kiệm tối ưu nhất. Nhờ đó, chi phí về tiền điện của trang trại luôn thấp hơn của một số trang trại xung quanh từ 10-12%.

Trang trại nuôi lợn của gia đình ông Phạm Lương Bảy, xã Thanh Thủy được xây dựng thông thoáng, lắp đặt hệ thống tưới phun sương sử dụng trong mùa nóng giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ được sức khỏe cho đàn lợn.

Để bảo đảm sức khỏe cho đàn vật nuôi trong mùa nóng, tiết kiệm được chi phí tiền điện nhưng vẫn sản xuất ổn định, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đã áp dụng nhiều giải pháp như: Tăng cường trồng cây xanh tán rộng trong khu vực chăn nuôi; sử dụng rơm rạ, bao tải gai phủ mái kết hợp hệ thống tưới phun sương; thay thế các loại thiết bị sử dụng điện truyền thống bằng thiết bị thông minh; chuyển đổi đèn thắp sáng thông thường sang đèn led; quy hoạch lại chuồng trại theo hướng thông thoáng tự nhiên...

Xây dựng chuồng trại thông thoáng, tận dụng cây xanh làm mát là giải pháp chống nóng cho đàn gia súc đạt hiệu quả cao được trang trại của ông Nguyễn Duy Thành, xã Bản Nguyên áp dụng.

Ông Nguyễn Xuân Thìn, Trưởng phòng Kỹ thuật - nghiệp vụ, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Về cơ bản, các trang trại, cơ sở chăn nuôi khi xây dựng hệ thống chuồng trại đều chú ý đến việc chống nóng, chống rét cho đàn vật nuôi, qua đó giảm được lượng điện năng tiêu thụ. Chi cục đã đề nghị và phối hợp cùng với chính quyền các xã trong quá trình kiểm tra, kiểm dịch, chủ động tuyên truyền đến các chủ trang trại, cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện như thay thế bóng đèn sợi đốt, huỳnh quang bằng đèn led; hạ bớt tường cao, kín để tạo không khí thông thoáng, góp phần làm mát và loại bỏ vi khuẩn gây bệnh; chỉ sử dụng điện khi cần thiết...

Trước những khó khăn của ngành chăn nuôi thời gian qua, thực hiện tốt việc tiết kiệm điện sẽ góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế giúp người chăn nuôi yên tâm đầu tư sản xuất lâu dài.

Quân Lâm