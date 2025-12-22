Chính trị
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong kháng chiến

Trong bài viết “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” tháng 12/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thắng lợi đó kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong kháng chiến

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong kháng chiến

Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong kháng chiến

Tin liên quan:
  • Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong kháng chiến
    Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh

    Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương có bài viết: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Nguồn baotintuc.vn


Nguồn baotintuc.vn

 Từ khóa: Quân đội xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Giải phóng dân tộc Lãnh đạo Tô Lâm Tổng bí thư Sự nghiệp Toàn dân Nhân dân Tranh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long