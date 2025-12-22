Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong kháng chiến

Trong bài viết “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” tháng 12/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thắng lợi đó kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định.

Tin liên quan: Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2025), Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương có bài viết: “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”. Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Nguồn baotintuc.vn