Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội trong kháng chiến

{title}
{publish}
{head}
Trong bài viết “Quân đội nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh” tháng 12/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên nhiều chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thắng lợi đó kết tinh, hội tụ bởi nhiều yếu tố, trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định.
Nguồn baotintuc.vn
Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
baophutho.vn Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025, sáng 22/12, Đoàn công tác của tỉnh Phú Thọ do đồng chí Đinh Công Sứ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó...
Sáng 22/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. Báo Nhân Dân...
baophutho.vn Sáng 22/12, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2025 Giáo xứ Trù Mật (tại phường Phú Thọ) và...
baophutho.vn Ngày 22/12, tỉnh Phú Thọ phối hợp với Quỹ hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức chương trình trao tặng xe lăn cho người có công, thân nhân...
baophutho.vn Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12,...
Hội nghị tập trung giải quyết ba nội dung lớn, quan trọng, đó là: Nhóm vấn đề về công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Nhóm vấn đề về Dự thảo nội dung các Văn kiện trình Đại...