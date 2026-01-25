Sửa Cửa Sắt Hòa Phát - Địa chỉ Sửa Cửa Sắt, Cửa Kéo Tại TPHCM

1. Giới thiệu về Sửa Cửa Sắt Hòa Phát

Sửa Cửa Sắt Hòa Phát (trực thuộc Công ty TNHH DV Cơ khí Hòa Phát) là thương hiệu đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí dân dụng và công nghiệp. Chúng tôi hiểu rằng, một hệ thống cửa hỏng không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho gia chủ và doanh nghiệp. Chính vì vậy, Hòa Phát tập trung cung cấp giải pháp xử lý triệt để cho các hạng mục:

Sửa cửa sắt : Khắc phục tình trạng cửa bị xệ cánh, gãy bản lề, hỏng khóa hoặc rỉ sét chân cửa do thời tiết.

Sửa cửa cuốn: Xử lý các lỗi về motor, kẹt nan lá, lỗi bộ điều khiển và bảo trì hệ thống cửa cuốn tự động.

Sửa cửa kéo : Thay thế bạc đạn, sửa đường ray bị cong vênh và gia cố các thanh U, nhíp cho cửa kéo Đài Loan, cửa kéo inox.

Tên đơn vị: Công ty TNHH DV Cơ khí Hòa Phát.

Website: suacuasat.vn

Hotline: 0966 789 058

MST: 0319064262

Địa chỉ: 170/61 Đ. Lê Đức Thọ, P. 6, Gò Vấp, TP.HCM & 145 Bàu Cát 2, Tân Bình, TP.HCM.

2. Dịch vụ chủ lực: Sửa cửa sắt tại nhà TPHCM

Dịch vụ trọng tâm của chúng tôi là khắc phục mọi vấn đề liên quan đến cửa sắt. Dù là cửa cổng 2 cánh, 4 cánh, cửa lùa hay cửa sổ, Hòa Phát đều có quy trình xử lý chuyên nghiệp.

Các hạng mục sửa chữa phổ biến:

Cửa sắt bị xệ cánh, cọ nền: Đây là lỗi phổ biến do bản lề bị mòn hoặc rỉ sét. Thợ Hòa Phát sẽ tiến hành cắt bỏ bản lề cũ, thay mới và cân chỉnh lại khung cửa chính xác.

Hỏng hóc phụ kiện : Thay thế ổ khóa, hàn lại bát khóa, tay nắm cửa, chốt cửa bị gãy.

Xử lý cửa rỉ sét, mục chân : Chúng tôi nhận gia cố, hàn nối những đoạn sắt bị oxi hóa do thời tiết, giúp cửa lấy lại vẻ chắc chắn ban đầu.

Sửa cửa cổng, cửa rào : Kiểm tra kết cấu chịu lực, đảm bảo cửa vận hành êm ái, không gây tiếng ồn khó chịu.

Chúng tôi cam kết sử dụng vật liệu sắt thép đúng độ dày, mối hàn thẩm mỹ và bền chắc, đảm bảo độ an toàn tuyệt đối sau khi bàn giao.

3. Tại sao khách hàng nên chọn Sửa Cửa Sắt Hòa Phát?

Giữa hàng trăm đơn vị sửa chữa tại TPHCM, Hòa Phát vẫn luôn là cái tên được khách hàng tin tưởng nhờ vào 5 giá trị cốt lõi:

Có mặt siêu tốc : Chúng tôi hiểu rằng cửa hỏng cần được sửa ngay. Với hệ thống thợ trực tại nhiều quận huyện, Hòa Phát cam kết có mặt nhanh chóng sau khi tiếp nhận cuộc gọi. Đội ngũ thợ tay nghề cao: Thợ của Hòa Phát không chỉ có kỹ thuật hàn tốt mà còn có tư duy giải quyết vấn đề, kiểm tra đúng lỗi, báo đúng giá. Báo giá minh bạch : Tuyệt đối không có tình trạng "vẽ bệnh" để thu thêm phí. Khách hàng sẽ được báo giá rõ ràng trước khi thợ bắt tay vào làm. Làm việc ngoài giờ hành chính : Chúng tôi phục vụ từ 8:00 AM - 22:00 PM (phục vụ cả tối muộn), phù hợp với những gia đình bận rộn hoặc cửa hàng cần sửa chữa sau giờ kinh doanh. Bảo hành dài hạn : Mọi mối hàn, linh kiện thay thế đều được bảo hành uy tín. Nếu có vấn đề phát sinh trong thời gian bảo hành, chúng tôi sẽ xử lý hoàn toàn miễn phí.

4. Phạm vi phục vụ tại TPHCM

Sửa Cửa Sắt Hòa Phát phục vụ tận nơi tại tất cả các quận huyện thuộc TPHCM, bao gồm:

Quận 1, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 10, Quận 11, Quận 12.

Quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận.

Huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè và TP. Thủ Đức.

Dù bạn ở trong hẻm nhỏ hay mặt tiền phố lớn, dù công trình nhà dân hay kho xưởng quy mô lớn, Hòa Phát đều sẵn sàng ứng cứu.

5. Lời kết

Với tâm niệm "Phục vụ để nhận lại sự tin tưởng", Sửa Cửa Sắt Hòa Phát không ngừng cải tiến kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ. Nếu cửa sắt nhà bạn đang gặp sự cố xệ cánh, hỏng khóa hay cửa cuốn không hoạt động, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi.

Hòa Phát – Người bạn đồng hành tin cậy bảo vệ an toàn cho ngôi nhà Việt!

