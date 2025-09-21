Sức trẻ Lạc Sơn

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Đoàn xã Lạc Sơn hiện có 48 chi đoàn, trong đó 37 chi đoàn khu dân cư, 10 chi đoàn trường học và 1 chi đoàn doanh nghiệp. Ngay sau khi ổn định bộ máy tổ chức theo mô hình mới, Đoàn thanh niên xã Lạc Sơn đã tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, ý nghĩa vì cuộc sống cộng đồng.

Nhiều phần việc ý nghĩa

Ngày 1.7, mô hình chính quyền mới chính thức đi vào hoạt động thì ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lạc Sơn đã có màu áo xanh tình nguyện của thanh niên xã Lạc Sơn. Xung kích trên mặt trận chuyển đổi số, Đoàn xã Lạc Sơn đã thành lập 01 một tổ công nghệ số với 20 thành viên. Tổ công nghệ đã trực và hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến tại trung tâm hành chính công của xã, nộp hồ sơ trựa tuyến. Chỉ trong đợt cao điểm này, ĐVTN xã Lạc Sơn đã có tổng số gần 50 lượt trực, phối hợp hỗ trợ trên 400 công dân đến giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính. Tiên phong trong chuyển đổi số, ĐVTN xã Lạc Sơn còn là lực lượng nòng cốt của “ Tổ công nghệ số cộng đồng” tại các xóm, tổ dân phố trên địa bàn xã.

ĐVTN xã Lạc Sơn tham gia dọn dẹp vệ sinh Nghĩa trang Liệt sỹ xã Lạc Sơn

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn xã Lạc Sơn đã phối hợp với Công an xã, Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 Lạc Sơn tham gia tu sửa, dọn dẹp các phần mộ, khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ xã tổng được 5 lượt với gần 1000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chức lễ dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân ngày 27/7 với hơn 400 ĐVTN tham gia. Đoàn xã Lạc Sơn cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, dọn dẹp vệ sinh, nấu 01 bữa cơm ấm áp tình nghĩa với gia đình ông Bùi Văn Mẹo - phố Mường Cháy là thương bệnh binh, gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng số 45 xuất quà, trị giá 25.000.000đ.

ĐVTN xã Lạc Sơn đóng góp tiền và ngày công sơn nhà cho gia đình em Bùi Thu Hà, cóm Cơi

Đặc biệt, thực hiện “Công trình thanh niên chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lạc Sơn - chào mừng 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam”, Đoàn thanh niên xã Lạc Sơn - Chi đoàn Công an xã Lạc Sơn đã tổ chức hoạt động rất ý nghĩa đó là “mặc áo mới” cho ngôi nhà nhỏ “Em nuôi của đoàn”. Em Bùi Thu Hà - xóm Cơi xã Lạc Sơn (xã Vũ Bình cũ) là “Em nuôi của Đoàn”. Đoàn xã nhận nuôi em Hà từ năm 2022 đến nay em đã tốt nghiệp THCS, thi đỗ THPT. Gia đình Hà thuộc hộ nghèo, khó khăn nhất xóm, cả gia đình sống trong ngôi nhà sàn đã cũ nát xuống cấp...

Nhưng rồi với nghị lực vươn lên và sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, gia đình đã cố gắng để xóa nhà tạm, xây được ngôi nhà cấp 4 kiên cố. Tuy nhiên vì kinh tế gia đình khó khăn nên nhà mới chỉ xây, trát xong chưa lăn sơn được. Để kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ gia đình, Đoàn xã Lạc Sơn và Chi đoàn Công an xã Lạc Sơn đã hỗ trợ sơn cũng như huy động ĐVTN trực tiếp sơn toàn bộ ngôi nhà cho gia đinh.

Phấn khởi đứng trước ngôi nhà khang trang vừa được “mặc” chiếc áo mới, em Bùi Thu Hà chia sẻ: Bản thân em và gia đình rất xúc động khi nhận được sự quan tâm của các anh chị đoàn viên. Món quà này sẽ là động lực cũng như nhắc nhở em phải luôn cố gắng học tập, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội để không phụ tấm lòng của các anh chị đoàn viên giành cho em.

Vì cuộc sống cộng đồng

Trước thềm năm học mới, Đoàn xã Lạc Sơn đã phối hợp với Chi đoàn các cơ quan đóng chân trên địa bàn và Trường PTDTNT THCS&THPT Lạc Sơn tổ chức lao động, dọn dẹp vệ dinh toàn bộ khuôn viên, lớp học, sân trường. Các hoạt động quét dọn sân trường, lau chùi bàn ghế, nhổ cỏ, cắt tỉa cây xanh, trang trí lớp học...đã giúp cho nhà trường có không gian gọn gàng, sạch đẹp, sẵn sàng chào đón các em học sinh trở lại trường. Buổi lao động không chỉ góp phần làm đẹp trường lớp, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên đối với nhà trường và các em học sinh.

ĐVTN xã Lạc Sơn tham gia dọn dẹp vệ sinh khu vực sân vận động trung tâm xã

Tiếp tục phát huy tinh thần thanh niên xung kích trong xây dựng Nông thôn mới, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, Đoàn thanh niên xã Lạc Sơn đã tích cực tổ chức triển khai “Ngày Chủ nhật xanh”, vận động đoàn viên tham gia dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường liên xóm tại các khu dân cư. Xử lý rác, trồng hoa, cây xanh tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. tại tuyến đường liên xã. Đây là hoạt động thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo phong trào thi đua sôi nổi trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, góp sức của tuổi trẻ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đồng chí Bùi Thị Mai - Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã cho biết: Các hoạt động thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được Đoàn xã tổ chức đã tạo được môi trường rộng khắp để thanh niên phát huy sức trẻ, cống hiến cho cộng đồng. Thông qua các hoạt động đã góp phần bồi đắp tinh thần gắn kết cộng đồng, khơi dậy trách nhiệm, tình yêu quê hương, đất nước trong tuổi trẻ địa phương và tạo cơ hội cho ĐVTN rèn luyện, trưởng thành để phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Dương Liễu