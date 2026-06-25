Sức trẻ trong mùa Hè xanh

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) Hè với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa được triển khai đã khơi dậy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiều công trình, phần việc được triển khai hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Các cơ sở Đoàn trong tỉnh đồng loạt ra quân “Chiến dịch mùa Hè số cùng VNeID” hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID.

Nhiều hoạt động thiết thực

Chiến dịch TNTN Hè 2026 có nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Trong Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026, đồng chí Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn đã nhấn mạnh: Các cấp bộ Đoàn cần tập trung 4 nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số cộng đồng; thực hiện các công trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; triển khai tình nguyện bền vững theo chủ trương “3 liên kết” và chú trọng các hoạt động an toàn, dạy bơi, phòng chống đuối nước cho thiếu nhi trong dịp Hè. Ngay sau khi phát động, Tỉnh Đoàn cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 15 xe đạp; phối hợp với Hội Sinh viên Trường Đại học Lao động - Xã hội trao tặng 10 suất học bổng, góp phần động viên, tiếp thêm động lực cho các em vươn lên trong học tập; đồng thời triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực tại địa phương. Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và hội viên, sinh viên cùng tham gia vệ sinh môi trường, xóa các điểm đen rác thải, vẽ tranh tường tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè, vui chơi, giáo dục kỹ năng cho thanh thiếu nhi, tạo sân chơi bổ ích và an toàn trong dịp Hè.

Với phương châm hướng về vùng khó khăn, tại xã Toàn Thắng, Đoàn Thanh niên phường Hòa Bình đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch TNTN Hè 2026 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng và bảo vệ môi trường. Nổi bật là chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho 100 đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Đội ngũ y, bác sĩ đã tận tình thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân. Lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia trồng cây xanh tại Miếu Cá, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên và hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Những hoạt động thiết thực này đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới.

Lan tỏa màu áo xanh

Chiến dịch TNTN Hè năm 2026 là môi trường để ĐVTN phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích và trách nhiệm với cộng đồng. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực, ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN với cộng đồng và xã hội. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Điểm nhấn của Chiến dịch TNTN Hè năm nay là lễ ra quân đồng loạt tại các cơ sở Đoàn trong tỉnh hưởng ứng “Chiến dịch mùa Hè số cùng VneID”, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06. Các đội hình TNTN trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID; hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền, phổ biến kỹ năng số và các tiện ích số phục vụ đời sống hằng ngày. Đồng thời, hỗ trợ phụ huynh thực hiện các thủ tục đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho con em; hướng dẫn học sinh tiếp cận và sử dụng các tiện ích số phù hợp với lứa tuổi. Chiến dịch được triển khai rộng khắp nhằm phát huy vai trò xung kích của ĐVTN trong công cuộc chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực số cho người dân, xây dựng công dân số, xã hội số và lan tỏa văn hóa số trong cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Nông cho biết: “Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng chính quyền số, xã hội số, thời gian qua, Đoàn xã đã tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, xác thực tài khoản, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế và cập nhật các thông tin cần thiết để hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử theo quy định. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, lực lượng ĐVTN đã tận tình hỗ trợ, nhất là đối với người cao tuổi, người dân chưa thành thạo công nghệ, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và tiện ích số trên địa bàn”.

Với phương châm “rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững” gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, Chiến dịch TNTN nguyện Hè năm 2026 sẽ là môi trường để ĐVTN thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến. Hình ảnh màu áo xanh tình nguyện trên các nẻo đường ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa đã trở thành hình ảnh đẹp quen thuộc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân. Qua phong trào đã khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết, sức sáng tạo của tuổi trẻ, trở thành hoạt động trọng tâm của các cấp bộ Đoàn, được Nhân dân và cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Thu Hà