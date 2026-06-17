Sức trẻ Vân Sơn

Từ tiếp sức mùa thi đến hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, ra quân vệ sinh môi trường... màu áo xanh tình nguyện của thanh niên xã Vân Sơn đã hiện diện trên khắp các thôn xóm, bản làng với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Đoàn Thanh niên xã Vân Sơn hiện có 88 chi đoàn và đoàn trực thuộc với tổng số hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên. Sau sáp nhập, Đoàn xã đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, ổn định tư tưởng đoàn viên, triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Đầu tháng 6, theo chân các thanh niên tình nguyện xã vùng cao Vân Sơn, chúng tôi có mặt tại điểm thi Trường THPT Mường Bi để tham dự chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026.

Đoàn viên, thanh niên xã Vân Sơn tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026.

Bất chấp thời tiết nắng nóng, những bóng áo xanh tình nguyện của tuổi trẻ Vân Sơn vẫn luôn tươi cười, sẵn sàng tiếp thêm năng lượng cho các bạn học sinh tại điểm thi. Tại đây đã diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: Phát nước uống, sữa, đồ ăn nhẹ miễn phí cho thí sinh và người nhà; hướng dẫn, phân luồng giao thông tại khu vực cổng trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự; hỗ trợ trông giữ đồ dùng cá nhân, cung cấp dụng cụ học tập dự phòng; động viên, cổ vũ tinh thần, tư vấn nhanh để giải tỏa tâm lý căng thẳng cho các sĩ tử trước giờ “vượt vũ môn”.

Cùng với “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch Tình nguyện hè của thanh niên Vân Sơn đang diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như “Mùa hè số cùng VNeID” năm 2026. Hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Các tình nguyện viên áo xanh đã trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID; hướng dẫn sử dụng các tiện ích tích hợp trên ứng dụng; tuyên truyền ý nghĩa của Đề án 06 và cách nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến... cho hơn 500 lượt người dân. Thông qua hoạt động này đã góp phần nâng cao kỹ năng số, giúp bà con an tâm, an toàn trên môi trường mạng.

Hưởng ứng phong trào “Chủ nhật xanh”, Đoàn Thanh niên xã Vân Sơn đã tổ chức các chương trình ra quân vệ sinh môi trường, cắt tỉa cành cây che khuất tầm nhìn, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải. Hoạt động này góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Đoàn Thanh niên các nhà trường trên địa bàn xã cũng tích cực tổ chức phong trào tình nguyện “Vì một môi trường xanh không rác thải” với các hoạt động ý nghĩa như nhặt rác, dọn vệ sinh. Cụ thể là đã phân loại và xử lý rác thải trên tỉnh lộ 440 đoạn từ xóm Biệng đến xóm Bách với chiều dài khoảng 5km, thu hút trên 100 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6, Đoàn Thanh niên xã đã vận động đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh, trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Triển khai chương trình hành động “Nói không với túi nilon”; duy trì “Đội thu gom rác thải trên địa bàn nông thôn”; phát loa tuyên truyền về bảo vệ môi trường qua đài phát thanh của xã; trồng mới trên 2.000 cây xanh, chăm sóc vườn cây thanh niên tại sân vận động xã. Đặc biệt, đã tích cực tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường được Đoàn Thanh niên xã Vân Sơn triển khai hiệu quả.

Đồng chí Bùi Văn Tuân – Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vân Sơn cho biết: Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, Ban Thường vụ Đoàn xã đã tổ chức các hoạt động như: Ra quân tình nguyện mùa Đông - Xuân, ra quân Tháng thanh niên, ngày Chủ nhật xanh, tình nguyện hè, triển khai các công trình, mô hình thanh niên làm theo lời Bác... Đồng thời, tiếp tục duy trì Đội thanh niên tự quản về an ninh trật tự; tổ chức các đợt cao điểm tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn; chăm sóc và trồng mới các tuyến đường hoa thanh niên, hàng cây thanh niên, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Với tinh thần xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các chi đoàn đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở lập các tổ tự quản, thường xuyên tuần tra đêm để ngăn chặn tình trạng trộm cắp và bảo vệ tài sản của người dân. Cùng với đó, thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự. Đội ngũ đoàn viên, thanh niên luôn giữ vai trò nòng cốt trong lực lượng dân quân tự vệ, được huấn luyện và sẵn sàng tham gia chiến đấu. Đoàn Thanh niên xã còn phối hợp tổ chức cho 50 đoàn viên tham gia hưởng ứng Lễ ra quân “1.000 bước chân” trên địa bàn xã Vân Sơn nhằm tạo khí thế cho việc thiết lập trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Dương Liễu