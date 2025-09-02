Tai nạn giao thông giảm 3 tiêu chí dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT), trật tự an toàn giao thông (TTTAGT) dịp lễ Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tăng cường bảo đảm ANTT tại các địa điểm công cộng, khu du lịch; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và hoạt động vui chơi, đi lại của nhân dân. Nhờ đó, trong 4 ngày nghỉ lễ, ANTT trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về ATGT

Để bảo đảm TTATGT, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia trực xuyên suốt kỳ nghỉ lễ để bảo đảm TTATGT. Trước đó, đơn vị đã tích cực tuyên truyền, vận động các cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán bar, vũ trường nhắc nhở khách hàng không điều khiển phương tiện giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia. Theo đó, đã tuyên truyền, vận động 6 xưởng cơ khí, sửa chữa ô tô bốc xếp, chở hàng hóa đúng trọng tải thiết kế của xe, không “cơi nới” thùng xe; tháo, cắt thùng xe trở về đúng với thiết kế đã được phê duyệt; 41.836 lượt phương tiện chấp hành quy định về bảo đảm TTATGT. Đồng thời tổ chức ký cam kết với 299 chủ phương tiện, người lái phương tiện thuỷ, 5 chủ bến bãi chấp hành nghiêm những quy định vận chuyển hàng hóa. Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát giao thông Công an cấp tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/8 đến 2/9) trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 6 người (So sánh cùng kỳ năm 2024 giảm 2 vụ, giảm 1 người chết, giảm 2 người bị thương). Không xảy ra tai nạn giao thông đường sắt; đường thủy; không có tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tham gia phân luồng giao thông từ xa tại 11 điểm phục vụ A80

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh đã bố trí 239 tổ/ 655 ca với gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát. Qua công tác tuần tra, kiểm soát tuyến, địa bàn, lực lượng đã lập biên bản đối với 2.448 trường hợp; số tiền xử phạt gần 6 tỷ đồng. Trong đó, tước giấy phép lái xe đối với 48 trường hợp; tạm giữ 576 phương tiện các loại. Các lỗi vi phạm chủ yếu: Vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ trên đường bộ; chuyển hướng sai quy định; không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Cùng với đó, đơn vị phân công trên 200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phân luồng giao thông từ xa tại 11 điểm phục vụ A80. Xây dựng phương án bảo đảm TTATGT tại địa điểm diễn ra Chương trình nghệ thuật và tại 3 điểm bắn pháo hoa mừng ngày Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Nga