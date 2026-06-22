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Tài tử Lý Hiện gây sốt trên sân bóng World Cup

Diễn viên Trung Quốc Lý Hiện thu hút chú ý khi thực hiện nghi thức mang bóng ra sân, mở màn trận Tây Ban Nha - Saudi Arabia.

Theo Sina, tài tử tới sân Atlanta, Mỹ, theo lời mời của thương hiệu tài trợ cho giải đấu. Các video diễn viên cầm bóng trước trận so tài thu hút hàng trăm triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận trên mạng xã hội.

Lý Hiện trước giờ bóng lăn. Video: Weibo

Tài khoản Weibo của FIFA đăng loạt hình Lý Hiện kèm bình luận: “Anh ấy mang cả vẻ điển trai và sức sống tới sân vận động”. Lý Hiện là diễn viên Trung Quốc đầu tiên thực hiện nghi thức cầm bóng ra sân tại một trận đấu chính thức của World Cup.

Nhiều khán giả Trung Quốc chơi chữ theo tên của diễn viên, bình luận hài hước về sự kiện: “Đội tuyển chúng ta không có mặt ở giải đấu, nhưng lại hiện ra người này”, “Vậy là Trung Quốc xuất hiện ở World Cup năm nay rồi”.

Tài tử Lý Hiện gây sốt trên sân bóng World Cup

Tài tử Lý Hiện. Ảnh: Weibo/FIFA

Lý Hiện 35 tuổi, thuộc nhóm tài tử hàng đầu Trung Quốc, từng gây sốt với nhiều phim truyền hình như Cá mực hầm mật, Đến nơi có gió, Quốc sắc phương hoa. Tài tử đam mê thể thao, là fan lâu năm của câu lạc bộ Real Madrid, anh cũng từng cho biết hâm mộ Cristiano Ronaldo. Theo Mtime, Lý Hiện giữ hình tượng lành mạnh trong làng giải trí, đời tư không scandal. Các nhân vật anh đóng cũng thường thông minh, tốt bụng và giàu ý chí vươn lên.

Diễn viên đang ghi hình phim Lý vụ thanh, đóng cặp người đẹp Trương Tịnh Nghi. Lý Hiện đóng Mạnh Phất Uyên, doanh nhân thành đạt lĩnh vực công nghệ. Anh yêu thầm Trần Thanh Vụ (Trương Tịnh Nghi) - cô gái vốn được gia đình tác thành cưới Mạnh Kỳ Nhiên - em trai của Mạnh Phất Uyên. Nhưng Kỳ Nhiên không trân trọng tình cảm của Thanh Vụ.

Theo vnexpress.net


Theo vnexpress.net

 Từ khóa: Trung Quốc FIFA Diễn viên Tài tử World cup Saudi arabia Tây ban nha ghi Cristiano ronaldo Phim truyền hình
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