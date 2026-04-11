Tam Đảo mùa rau su su

Đến Tam Đảo mùa này, du khách không chỉ đắm mình trong cảnh sắc núi rừng mà còn được ngắm nhìn những giàn su su xanh mướt và trải nghiệm hái rau su su ngay tại vườn, thưởng thức đặc sản tươi ngon giữa không khí trong lành. Được thiên nhiên ưu đãi nền nhiệt thấp, độ ẩm cao cùng đất đai tơi xốp, giàu dinh dưỡng - điều kiện lý tưởng để su su sinh trưởng và phát triển. Với hơn 100ha trồng su su, từ chân núi đến sườn đồi, những dây su su vươn mình đón nắng, cho ra những ngọn non mập mạp, giòn xanh và mang vị ngọt đặc trưng khó nơi nào sánh được. Rau su su không chỉ là nông sản, mà còn là nét đặc trưng làm nên sức hút riêng của Tam Đảo.

Đến Tam Đảo mùa này, rau su su xanh mướt khắp triền đồi.

Những ngọn su su mập mạp, non mơn mởn vươn trong nắng.

Với khí hậu, thổ nhưỡng đặc trưng cho ngọn non xanh, giòn và mang vị ngọt đặc trưng mà ít nơi có được.

Rau cắt về được phân loại, bó riêng cung cấp cho các nhà hàng và bán cho du khách.

Những bó rau xếp ngay ngắn, sẵn sàng theo chân du khách về xuôi.

Sau mỗi lượt cắt, người nông dân sẽ buộc lại giàn, giăng thêm lưới để lứa rau mới vươn mình trong nắng.

Những giàn tưới tự động giúp giảm công lao động cho nông dân Tam Đảo.

Phương Thanh - Nguyễn Thảo



Điểm hẹn ẩm thực Tây Bắc

Điểm hẹn ẩm thực Tây Bắc
2026-04-11 09:30:00

baophutho.vn Điểm dừng chân cho hành trình hôm nay là nhà hàng Vợ chồng A Phủ nằm ngay trên ngã tư Phù Đổng dẫn ra nút giao IC7 của cao tốc Nội Bài - Lào...

Tháng Ba tìm về Nghĩa Lĩnh

Tháng Ba tìm về Nghĩa Lĩnh
2026-04-10 13:37:00

baophutho.vn Tỉnh Phú Thọ đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Lễ hội Đền Hùng năm nay, với sự tham gia của nhiều lực lượng, đơn vị và sự chung tay...

Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi tằm

Phát triển kinh tế từ mô hình nuôi tằm
2026-04-10 07:40:00

baophutho.vn Những năm gần đây, cùng với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Đồng Lương đã mạnh dạn tìm hướng đi mới...

