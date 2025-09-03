Quốc phòng - An ninh
Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý

Vào hồi 11 giờ ngày 1/9, Công an xã Mường Vang đã bắt quả tang Bùi Văn Khánh, sinh năm 2002, trú tại xóm Mọi Mới, xã Mường Vang, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại xóm Tôm Trên.

Mở rộng điều tra, Công an xã Mường Vang (chủ trì) phối hợp với Công an xã Yên Phú đã làm rõ Bùi Văn Quang, sinh năm 1996, ở tại xóm Chuông Bắp, xã Yên Phú, là đối tượng đã bán ma túy cho Khánh trong ngày 1/9. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Quang, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 gói ma túy (1 gói nilon và 1 gói giấy bạc). Hiện, Công an xã Mường Vang đã tạm giữ cả hai đối tượng để phục vụ điều tra theo quy định pháp luật.

Đối tượng Bùi Văn Khánh tại cơ quan Công an

Vụ việc trên là lời cảnh tỉnh với những ai còn có ý định tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Mọi hành vi liên quan đến ma túy đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Mỗi người dân hãy là một “tai mắt” của lực lượng chức năng, góp phần xây dựng xã hội trong sạch, lành mạnh, không có ma túy.

