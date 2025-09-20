Tấn công, trấn áp quyết liệt tội phạm hình sự

Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, từ nắm chắc tình hình địa bàn, lập danh sách, phân loại nhóm đối tượng cho đến đẩy mạnh tuyên truyền, kết hợp đấu tranh trấn áp quyết liệt. Những giải pháp này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần kiềm chế tội phạm hình sự, giữ vững sự bình yên cho Nhân dân.

Với quyết tâm kéo giảm các loại tội phạm nói chung, tội phạm hình sự nói riêng, ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện nhiều kế hoạch nghiệp vụ. Lực lượng trinh sát thường xuyên gọi hỏi, giáo dục, răn đe các đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư hỏng, có hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Cùng với đó, đơn vị cũng triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm pháp luật. Trong điều tra, khai thác án, luôn đặt mục tiêu xử lý nghiêm minh, bắt giữ đúng người, đúng tội, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm...

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 700 vụ phạm pháp hình sự, giảm trên 36% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, lực lượng công an đã triệt phá 20 vụ án liên quan đến hoạt động cầm đồ, tín dụng đen và cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, có 15 vụ liên quan đến tín dụng đen, cơ quan chức năng đã khởi tố 16 vụ với 20 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; 4 vụ cưỡng đoạt tài sản với 5 bị can bị đưa ra xử lý trước pháp luật.

Lực lượng công an tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẳng định, tình hình tội phạm hình sự trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay được kiềm chế hiệu quả. Không có diễn biến phức tạp, không phát sinh băng ổ, nhóm tội phạm có tổ chức hay tội phạm xuyên quốc gia hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Đáng chú ý, trên địa bàn không tồn tại các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, kéo dài đến mức phải để các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vào cuộc triệt phá. Tuy nhiên, một thực tế vẫn còn gây lo ngại là tình trạng tội phạm đường phố với các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, cướp, cướp giật tài sản... vẫn có xu hướng gia tăng và tiềm ẩn diễn biến phức tạp.

Qua điều tra và nắm bắt tình hình, nguyên nhân là do đối tượng từ các tỉnh ngoài đến hoạt động trên địa bàn ngày càng nhiều, gây áp lực lớn cho công tác quản lý. Bên cạnh đó, sự giải thể, ngừng hoạt động của một số doanh nghiệp, công ty kéo theo lượng lớn người thất nghiệp, không có thu nhập, dễ dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật như: Cướp giật, trộm cắp, lừa đảo.

Đáng lo ngại hơn, nhiều gia đình thiếu sự quan tâm, giám sát con em, không phối hợp chặt chẽ với nhà trường, khiến thanh thiếu niên dễ bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hành vi phạm tội. Từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trên mạng xã hội cũng có thể nhanh chóng bùng phát thành tụ tập, xung đột, mang theo hung khí để thanh toán lẫn nhau, tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã và đang tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp triển khai mạnh mẽ các đợt tấn công, trấn áp tội phạm. Các chỉ tiêu giảm phạm pháp hình sự được giao theo quý, theo năm và trong từng cao điểm, với mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ so với năm 2024. Kiên quyết không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen, không để tồn tại tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trong Nhân dân.

Sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân số đông, công tác tuần tra, kiểm soát được các tổ an ninh trật tự cơ sở thực hiện thường xuyên, liên tục, khép kín địa bàn.

Sau sáp nhập, địa bàn tỉnh Phú Thọ có diện tích lớn, dân số đông, do đó, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng công an càng trở nên nặng nề, khó khăn. Nhiệm vụ đặt ra không chỉ là giữ gìn an ninh trật tự trước mắt mà còn là xây dựng nền tảng ổn định, tạo niềm tin trong Nhân dân khi bộ máy hành chính đang trong giai đoạn tinh gọn, sắp xếp.

Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phòng ngừa, phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Trọng tâm là công tác nắm người, nắm hộ, chủ động rà soát, lập danh sách đối tượng nghi vấn để gọi hỏi, răn đe, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân; tích cực tham gia tin báo tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng công an điều tra, phá án, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Lê Minh