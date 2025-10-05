Tặng 100 suất học bổng và 350 suất quà cho trẻ em xã Nhân Nghĩa

Sáng 5/10, tại xã Nhân Nghĩa đã diễn ra chương trình “Trung thu cho em”. Chương trình do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp với Sở Y tế, UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và các nhà tài trợ tặng quà cho các em nhỏ xã Nhân Nghĩa

Tại chương trình, các em nhỏ được nhận quà, xem các tiết mục văn nghệ và tham gia các trò chơi dân gian. Chương trình mang thông điệp ý nghĩa lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”, huy động sự chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo cho trẻ em.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã phối hợp với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Ecofruis và Công ty TNHH Thương Mại Dạ Hợp trao 100 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trao 350 suất quà gồm sữa, bánh kẹo, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho các em nhỏ trên địa bàn xã.

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Xã Nhân Nghĩa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Nhân Nghĩa, Văn Nghĩa và Mỹ Thành. Hiện, toàn xã có 4.327 em nhỏ, trong đó có 924 em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn; 150 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Các chính sách về trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời với các dịch vụ y tế, giáo dục và thụ hưởng phúc lợi xã hội khác.

Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Y tế và nhà tài trợ trao tượng trưng 100 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Các em học sinh tham gia biểu diễn văn nghệ tại chương trình

Thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham gia múa sạp tại chương trình

Trung thu năm nay, ngoài chương trình “Trung thu cho em” do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phối hợp tổ chức, UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương trình thi nghi thức đội, biểu diễn văn nghệ và tặng nhiều phần quà cho trẻ em trên địa bàn. Với ý nghĩa thiết thực, các hoạt động này không chỉ giúp các em đón Tết Trung thu trọn vẹn mà còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với trẻ em.

P.V