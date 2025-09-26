Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành văn bản số 1246 /SGD&ĐT-GDMN ngày 22/9/2025 về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức bán trú và an toàn trong chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).

Trường Mầm non Lâm Thao, xã Lâm Thao thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hệ thống GDMN tiếp tục được mở rộng về quy mô, mạng lưới rộng khắp, đa dạng loại hình công lập và tư thục; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt mức cao, tăng rõ rệt so với giai đoạn trước; duy trì vững chắc phổ cập mầm non 5 tuổi. Toàn tỉnh hiện có 1.120 cơ sở, gồm 708 trường (651 công lập, 57 tư thục) và 412 nhóm/lớp độc lập tư thục. Hiện nay, các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh đã triển khai hiệu quả Chương trình GDMN theo quy định, trong đó công tác tổ chức bán trú, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ đạt nhiều kết quả tích cực; nhiều đơn vị đã chủ động xây dựng thực đơn hợp lý, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn, góp phần phát triển thể lực trẻ và tạo được niềm tin đối với phụ huynh, xã hội.

Tuy nhiên, thời gian qua, trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng vẫn còn xảy ra một số vấn đề báo chí và dư luận xã hội phản ánh như tình trạng sử dụng sữa và thực phẩm chưa được kiểm soát chặt chẽ ảnh hưởng đến niềm tin của cha mẹ trẻ và uy tín của các cơ sở giáo dục. Để nâng cao chất lượng tổ chức ăn bán trú, chăm sóc, nuôi dưỡng, đồng thời chấn chỉnh, ngăn ngừa những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ tại các cơ sở GDMN, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn trường học và an toàn trong nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ đối với các cơ sở giáo dục mầm non theo phân cấp...

Các cơ sở GDMN quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tổ chức thực hiện công tác bán trú, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình: Lựa chọn, nhập, bảo quản, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ; rà soát, điều chỉnh những khâu còn hạn chế, bất hợp lý, không đảm bảo an toàn; kịp thời xử lý theo thẩm quyền và báo cáo cơ quan quản lý, chính quyền địa phương khi phát hiện nguy cơ mất an toàn hoặc sự cố phát sinh.

Hiệu trưởng, chủ cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc và tính an toàn của các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho trẻ khi đưa vào sử dụng tại nhà trường.

