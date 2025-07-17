Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vứt lợn chết ra môi trường

Trước tình trạng một số hộ dân có hành vi vứt lợn chết ra môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc tăng cường giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vứt lợn chết ra môi trường

Lưc lượng chức năng phun khử trùng tiêu độc xe ra vào khu vực có bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Thung Nai.

Hiện nay, tại một số xã đã có hiện tượng người dân vứt xác lợn chết ra môi trường, việc làm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm lây lan, bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra trên các tuyến kênh, mương, sông, hồ, đồng ruộng... Khi phát hiện có xác lợn chết ngoài môi trường cần khẩn trương tổ chức thu gom, tiêu hủy ngay theo quy định. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh; tố giác các hành vi vi phạm với UBND xã để xử lý nghiêm theo quy định.

Trường Quân


Trường Quân

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND Hành vi Xử lý nghiêm bệnh dịch tả lợn Châu Phi Nông nghiệp giám sát Phòng chống dịch bệnh Lực lượng chức năng Ô nhiễm môi trường bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Sạt lở nghiêm trọng bờ, vở sông Thao

Sạt lở nghiêm trọng bờ, vở sông Thao
2025-07-17 10:10:00

baophutho.vn Thời gian qua, do ảnh hưởng mưa to diện rộng, tại khu vực thượng nguồn sông Thao, mực nước sông dâng cao, dòng chảy thay đổi liên tục gây ra...

Ấm áp trong ngôi nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ấm áp trong ngôi nhà Mẹ Việt Nam Anh hùng
2025-07-17 08:28:00

baophutho.vn Một ngày tháng Bảy dịu nắng, chúng tôi tìm về xóm Máy, phường Tân Hòa. Nép mình bên dòng suối rì rào, ngôi nhà tình nghĩa của Bà mẹ Việt Nam...

Xã An Nghĩa hoạt động ổn định sau sáp nhập

Xã An Nghĩa hoạt động ổn định sau sáp nhập
2025-07-16 11:06:00

baophutho.vn Xã An Nghĩa (mới) tỉnh Phú Thọ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 đơn vị hành chính cấp xã gồm thị...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long