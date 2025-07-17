Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm hành vi vứt lợn chết ra môi trường

{title}
Trước tình trạng một số hộ dân có hành vi vứt lợn chết ra môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các xã, phường về việc tăng cường giám sát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Lưc lượng chức năng phun khử trùng tiêu độc xe ra vào khu vực có bệnh dịch tả lợn châu Phi tại xã Thung Nai.
Hiện nay, tại một số xã đã có hiện tượng người dân vứt xác lợn chết ra môi trường, việc làm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm lây lan, bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên địa bàn. Để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình trạng vứt xác lợn chết ra môi trường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra trên các tuyến kênh, mương, sông, hồ, đồng ruộng... Khi phát hiện có xác lợn chết ngoài môi trường cần khẩn trương tổ chức thu gom, tiêu hủy ngay theo quy định. Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ môi trường, phòng, chống dịch bệnh; tố giác các hành vi vi phạm với UBND xã để xử lý nghiêm theo quy định.
Trường Quân
