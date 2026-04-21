Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Lễ hội Đền Hùng

Những ngày tháng Ba âm lịch, dòng người từ khắp mọi miền lại hướng về Đất Tổ. Không khí lễ hội rộn ràng cũng là thời điểm thị trường hàng hóa, dịch vụ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ quà lưu niệm, đặc sản địa phương đến các dịch vụ ăn uống, trông giữ phương tiện... tất cả đều bước vào “mùa cao điểm”. Để bảo đảm thị trường vận hành thông suốt, không xảy ra tình trạng lợi dụng dịp lễ để tăng giá bất hợp lý, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Ghi nhận tại các khu vực tập trung đông du khách trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động niêm yết giá, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, bảo đảm vệ sinh môi trường. Ý thức chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở kinh doanh có chuyển biến tích cực, góp phần tạo dựng hình ảnh văn minh, thân thiện trong mắt du khách.

Tuy nhiên, trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp lễ hội, nguy cơ xuất hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không bảo đảm an toàn vẫn tiềm ẩn. Trước thực tế đó, lực lượng QLTT đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra trong thời gian diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Lực lượng QLTT tham gia đoàn liên ngành kiểm tra thực tế tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Theo kế hoạch, công tác quản lý địa bàn được tăng cường; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và các lực lượng chức năng trong kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ Nhân dân và du khách.

Các hành vi vi phạm như kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả; vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; không niêm yết giá hoặc bán không đúng giá niêm yết... sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật tiếp tục được chú trọng. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh được hướng dẫn ký cam kết chấp hành quy định về giá cả, chất lượng hàng hóa, không kinh doanh hàng vi phạm, qua đó, nâng cao ý thức tuân thủ, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Chi cục Trưởng Chi cục QLTT cho biết: Chi cục yêu cầu các phòng, đội trực thuộc chủ động phối hợp thực hiện nhiệm vụ, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu quả kiểm tra, kiểm soát. Hoạt động kiểm tra phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh; điều kiện kinh doanh; nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa; quy định về sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn an toàn thực phẩm; cũng như việc niêm yết và bán theo giá niêm yết, phòng ngừa hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Hoạt động kiểm tra được yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch, không gây phiền hà cho các cơ sở kinh doanh chân chính.

Đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ; các phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào địa bàn. Trọng tâm kiểm tra tập trung tại các khu vực diễn ra lễ hội và vùng phụ cận như Việt Trì, Nông Trang, Thanh Miếu, Vân Phú, cùng các xã Hy Cương, Lâm Thao, Phù Ninh.

Các mặt hàng kiểm tra gồm lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, sữa chế biến, đặc sản địa phương, quà lưu niệm, đồ chơi trẻ em... cùng các loại hình dịch vụ ăn uống, trông giữ phương tiện, trò chơi có thưởng.

Song song với đó, lực lượng quản lý thị trường tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành đối với hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, cơ sở lưu trú, kinh doanh lữ hành, an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường trong thời gian lễ hội; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp cao điểm lễ hội không chỉ góp phần bình ổn giá cả, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu mà còn tạo dựng niềm tin cho nhân dân và du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Đất Tổ văn minh, an toàn, thân thiện.

Lệ Oanh