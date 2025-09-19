Tăng cường kiểm tra, xử lý chấp hành giao thông trong lứa tuổi học sinh

Trước thực trạng tai nạn giao thông liên quan đến học sinh có diễn biến phức tạp, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho học sinh, đặc biệt là “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường năm 2025”.

Theo đó, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, tăng cường kiểm tra tại các khu vực trường học, cổng trường, nút giao thông trọng điểm trong các khung giờ cao điểm. Trong ngày 17/9, tại xã Tân Sơn, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và lập biên bản xử lý 20 trường hợp vi phạm trong lứa tuổi học sinh.

Các lỗi vi phạm phổ biến gồm: Điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có gương chiếu hậu, phương tiện không gắn biển kiểm soát, giao xe cho người chưa đủ điều kiện... Nhiều phương tiện đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật. Trước đó, tại xã Cẩm Khê, lực lượng CSGT cũng xử lý nhiều hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, lạng lách đánh võng, đi hàng ngang gây mất trật tự an toàn giao thông.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT tiếp tục phối hợp với nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì các mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh và phụ huynh. Đồng thời sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động của xe ô tô đưa đón học sinh, kiên quyết đình chỉ các phương tiện không đảm bảo kỹ thuật, không trang bị đầy đủ thiết bị an toàn.

Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh tuyệt đối không giao phương tiện cho con em chưa đủ điều kiện điều khiển, đồng thời tăng cường phối hợp cùng nhà trường trong công tác giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Anh Tú