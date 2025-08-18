Tăng cường lãnh đạo trong công tác giải phóng mặt bằng

Giải phóng mặt bằng (GPMB) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, quyết định tiến độ triển khai các công trình, dự án. Thời gian qua, với sự vào cuộc sát sao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, cùng sự chủ động, tích cực của các phòng, ban chuyên môn, địa phương, công tác GPMB của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cán bộ, đảng viên xã Sơn Lương vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn xã.

GPMB luôn được xác định là khâu then chốt, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ khó, phức tạp bởi liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, người dân.

Để thực hiện hiệu quả công tác GPMB, các địa phương tăng cường vai trò của các cấp uỷ Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, nêu cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tích cực bám sát cơ sở, đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân. Công tác GPMB thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Dự án trọng điểm Quốc gia ngành năng lượng Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên (sau đây gọi là dự án) đi qua địa phận 18 xã của tỉnh với tổng chiều dài tuyến đường dây là 89,78 km và 195 vị trí móng cột điện. Khối lượng công việc GPMB lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân, tổ chức trong khi đó, yêu cầu tiến độ thực hiện Dự án của Thủ tướng Chính phủ nhanh, khẩn trương.

Để hoàn thành công tác bồi thường, GPMB bàn giao đất thực hiện dự án, tỉnh đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện. Trước tiên là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân trong khu vực dự án đồng thuận, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bàn giao mặt bằng thi công.

Các xã có đường dây chạy qua tăng cường phối hợp với sở, ngành của tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác GPMB; chủ động xây dựng, trình UBND tỉnh phương án thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... phục vụ thực hiện dự án.

Đến nay, công tác GPMB đã thực hiện bảo đảm tiến độ, yêu cầu với việc bàn giao mặt bằng thi công 195/195 vị trí chân móng cột; cơ bản bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện kéo dây. Đối với 8 khu tái định cư thuộc dự án, hiện đã có 2 khu đang triển khai xây dựng hạ tầng, 6 khu đang hoàn tất các nội dung liên quan để khởi công.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Yên Hoàng Vũ Cảnh cho biết: Xác định GPMB là nhiệm vụ quan trọng nên ngay từ khi có chủ trương thực hiện dự án, Đảng ủy, chính quyền xã tổ chức nhiều cuộc họp công khai đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn xã về nội dung dự án và phương án thu hồi đất. Qua đó, đảng viên được quán triệt chủ trương, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền vận động Nhân dân chấp hành; cán bộ, đảng viên trong xã là những người tiên phong, đồng thuận GPMB.

Đảng ủy, chính quyền xã đã phát huy vai trò của các chi bộ khu dân cư, tổ chức đoàn thể, Ủy ban MTTQ cùng chung tay tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên. Công tác GPMB trên địa bàn xã được thực hiện nghiêm túc, bám sát điều kiện thực tế, vận dụng linh hoạt, có hiệu quả các chính sách để bảo đảm hài hoà quyền lợi giữa các bên cũng như bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người dân, tạo sự đồng thuận để người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Cùng với Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về GPMB của cấp uỷ các cấp, chính quyền, các dự án, công trình cần thực hiện thu hồi đất được người dân cơ bản đồng thuận, chấp hành đúng thời hạn, đảm bảo tiến độ để triển khai.

Xã Quảng Yên đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác GPMB, Tỉnh ủy đã ban hành nghị quyết, thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, đơn vị chuyên trách, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy với công tác GPMB; ban hành đầy đủ, kịp thời các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Hằng năm, tỉnh thực hiện rà soát tổng thể các dự án, lựa chọn các dự án trọng điểm, các dự án có vướng mắc, chậm tiến độ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng kế hoạch phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp để tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác GPMB. Qua đó, nhiều dự án đã được bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, sớm hơn so với kế hoạch.

Đáng lưu ý, các công trình, dự án trọng điểm Quốc gia trên địa bàn tỉnh như: Cầu Phong Châu mới; đường cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ; đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang- Phú Thọ; đường sắt tốc độ cao Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng; dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên- Việt Trì; dự án cải tạo mở rộng Quốc lộ 2 đoạn từ thành phố Vĩnh Yên đi thành phố Phúc Yên; cao tốc Hòa Lạc- Hòa Bình; cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình... được thi công đảm bảo tiến độ, kế hoạch nhờ quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác GPMB của các cấp, ngành, địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả công tác GPMB, cần có sự tập trung vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, vào cuộc của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời.

Thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung tổ chức thực hiện công tác GPMB. Tăng cường chỉ đạo tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác bồi thường, GPMB, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư.

Lệ Oanh