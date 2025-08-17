Tăng giá trị nông sản theo tiêu chuẩn VietGAP

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nhiều hợp tác xã (HTX) trong tỉnh tích cực xây dựng mô hình sản xuất gắn với tiêu chuẩn chất lượng, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, HTX Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi, xã Phùng Nguyên là một trong những đơn vị tiêu biểu với sản phẩm Trà lá sen sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Việc sản xuất, hoàn thiện các sản phẩm HTX được thực hiện theo quy trình khép kín, đạt các tiêu chuẩn về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

HTX Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi được thành lập năm 2022 trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản. Nhận thấy tiềm năng từ cây sen- loài cây truyền thống, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, HTX lựa chọn sen làm cây trồng chủ lực để xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển sản phẩm thảo dược chăm sóc sức khỏe mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Dán tem cho sản phẩm.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, HTX chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu sạch theo hướng hữu cơ, đảm bảo quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, HTX xây dựng vùng trồng sen rộng 5ha, áp dụng kỹ thuật tiên tiến từ khâu làm đất, chọn giống, chăm sóc đến thu hái và chế biến. Giống sen được chọn lọc cho chất lượng lá, hoa và tâm sen đồng đều, đáp ứng yêu cầu sản xuất trà thảo dược. Các thành viên HTX canh tác theo cụm liền vùng, sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học đúng quy định nhằm bảo vệ môi trường, giúp cây sen phát triển ổn định, ít sâu bệnh, cho năng suất cao.

Thực hiện quy trình đóng gói sản phẩm.

Bên cạnh việc chủ động vùng nguyên liệu, HTX đầu tư nâng cấp hệ thống sơ chế, chế biến trà hiện đại. Việc đưa vào vận hành nhà sấy lạnh kết hợp sấy bằng năng lượng mặt trời giúp giữ nguyên dược tính và hương vị của sản phẩm. Mỗi mẻ sấy đạt 120-180kg nguyên liệu, đảm bảo cung ứng ổn định cho thị trường. Khu vực chế biến, đóng gói được bố trí khoa học, đảm bảo các tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm; thiết bị sản xuất và chất thải được xử lý đúng quy trình, giữ gìn môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ.

Theo đồng chí Hán Văn Thống, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi, với việc chủ động nguồn nguyên liệu, HTX hiện tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân từ 5- 10 triệu đồng/người/tháng. Việc tham gia HTX giúp người dân nâng cao ý thức sản xuất an toàn, từng bước chuyển đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo chuỗi giá trị. Sản phẩm Trà lá sen Hồng Sâm của HTX đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao và được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tính minh bạch từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Kiểm tra các sản phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Nhiều năm là người tiêu dùng trung thành với các mặt hàng dược phẩm nhập khẩu, song thời gian gần đây, chị Lê Mai Hoa, cán bộ cư trú tại phường Việt Trì đã chuyển sang dùng sản phẩm Trà lá sen Hồng Sâm của HTX Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi. Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của chị Hoa đã thể hiện sự tin tưởng vào chất lượng các sản phẩm trong nước, đặc biệt các sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh. Chị Hoa cho biết: “Trà lá sen Hồng Sâm có nhiều công dụng thiết thực như: Hỗ trợ giảm mỡ máu, thanh lọc cơ thể, an thần, cải thiện chất lượng giấc ngủ... Không chỉ riêng gia đình tôi mà nhiều đồng nghiệp tin tưởng sử dụng sản phẩm thường xuyên như một phương pháp chăm sóc sức khỏe tự nhiên, an toàn”.

Sản phẩm Trà lá sen Hồng Sâm của HTX đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước và bước đầu xuất khẩu sang các thị trường quốc tế như: Trung Quốc, Hy Lạp, Mỹ với sản lượng khoảng 60nghìn hộp trà mỗi năm. Ngoài Trà lá sen Hồng Sâm, HTX còn phát triển thêm các dòng trà thảo mộc như: Trà lá sen hoa vàng, trà tía tô, trà rau má, trà cần tây, trà diếp cá... hướng đến đạt chuẩn OCOP, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Sự thành công bước đầu của HTX Sản xuất và Kinh doanh Liên Hoa Chi khẳng định hướng đi đúng đắn trong phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, cải thiện thu nhập cho người dân.

Thanh Nga