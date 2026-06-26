Tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7: Hàng triệu người hưởng lợi

Việc tăng lương cơ sở này giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động ngoài Nhà nước và người hưởng lương hưu đều được hưởng lợi.

Trong bối cảnh giá cả hàng hóa, dịch vụ và chi phí sinh hoạt liên tục gia tăng dưới áp lực lạm phát, việc điều chỉnh lương cơ sở là cần thiết nhằm góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống của người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, cũng như nâng chất các khoản phúc lợi cho người lao động nói chung, trên cơ sở đó thúc đẩy tiêu dùng và kích thích tăng trưởng kinh tế.

Cải thiện thu nhập và nâng chất các khoản phúc lợi xã hội cho người lao động

Theo Thạc sĩ luật Nguyễn Trúc Anh, tác động của việc tăng lương cơ sở không chỉ giới hạn trong nhóm lao động ở khu vực công, mà còn lan tỏa đến các nhóm đối tượng khác nhau trong nền kinh tế.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước, mức tăng thu nhập là dễ nhận thấy nhất. Bởi tiền lương của nhóm này được xác định trên mức lương cơ sở nhân với hệ số lương tương ứng theo chức danh, ngạch bậc và vị trí việc làm, chưa kể đến các khoản phụ cấp cũng được tính theo hệ số và mức lương cơ sở.

Lấy ví dụ thực tế một công chức đang hưởng hệ số lương 2.34 hiện có mức lương là 5,475 triệu đồng/tháng (mức lương cơ sở hiện hành là 2,34 triệu đồng x 2.34). Khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng, mức lương của công chức này sẽ là 5,92 triệu đồng/tháng, tương đương tăng thêm gần 445.000 đồng mỗi tháng. Mặc dù con số này chưa tạo ra sự thay đổi đột biến về thu nhập, nhưng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ, đây vẫn là khoản hỗ trợ đáng kể đối với nhiều gia đình công chức, viên chức.

Đối với những người đang hưởng lương hưu, việc tăng lương cơ sở không làm thay đổi trực tiếp đến cách tính hưởng lương hưu, nhưng là căn cứ để Nhà nước quyết định điều chỉnh tăng mức hưởng lương hưu để bù trượt giá. Điều này đảm bảo rằng những người hưởng lương hưu nhận được các khoản trợ cấp theo giá trị thực trong bối cảnh vật giá leo thang.

Trong khi đó, đối với người lao động làm việc tại khu vực ngoài Nhà nước tuy không được trả lương theo mức lương cơ sở nhưng họ được hưởng lợi gián tiếp thông qua các chế độ an sinh xã hội được tính trên mức lương cơ sở. Khi mức lương cơ sở tăng, mức hưởng của các chế độ này cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Không chỉ vậy, các đối tượng hưởng chính sách như người có công, đối tượng được bảo trợ xã hội cũng được hưởng trợ cấp với mức cao hơn.

Nhìn lại 10 lần điều chỉnh lương cơ sở trong 16 năm qua để thấy rằng mức tăng lương cơ sở lần này dù chưa cao nhưng theo đánh giá của chuyên gia là phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế và khả năng cân đối ngân sách hiện nay. Việc hàng triệu lao động tăng thu nhập sẽ kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sức mua các mặt hàng thiết yếu, y tế, giáo dục, tạo đòn bẩy cho nền kinh tế. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế phụ thuộc lớn vào việc kiểm soát lạm phát. Nếu giá cả tăng nhanh hơn thu nhập, lợi ích thực tế của người dân sẽ bị thu hẹp đáng kể.

Nguồn lực chi trả đã được chuẩn bị sẵn sàng từ trước

Bên cạnh tin vui tăng lương cùng tác động lợi ích đến hàng triệu người dân, dư luận còn quan tâm đặc biệt đến vấn đề nguồn lực tài chính để thực hiện chính sách.

Theo ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, Chính phủ đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nguồn lực cho việc cải cách tiền lương và tính toán kỹ các tác động nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô cũng như kiểm soát lạm phát.

Quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thời gian qua đã giúp tiết kiệm hơn 11.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Với khoản kinh phí này và nguồn lực đã được bố trí trong kế hoạch tài chính 5 năm đã bổ sung trở lại vào quỹ cải cách tiền lương, tạo dư địa để triển khai chính sách mà không gây áp lực quá lớn lên cân đối ngân sách. Điều này cho thấy việc tăng lương cơ sở không phải là quyết định mang tính ngắn hạn mà đã được chuẩn bị và hoạch định từ trước trong lộ trình cải cách tiền lương của Chính phủ.

Khối doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước có chịu áp lực?

Việc điều chỉnh lương cơ sở có thể tạo ra những thay đổi nhất định trong tâm lý thị trường lao động. Các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước sẽ phải quan tâm nhiều hơn tới chính sách tiền lương, phúc lợi và môi trường làm việc nhằm duy trì khả năng cạnh tranh trong việc thu hút và giữ chân nhân sự. Bài toán cân bằng giữa chi phí lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và quyền lợi người lao động vì thế sẽ trở nên quan trọng hơn.

Ở chiều ngược lại, khu vực công hiện nay đã và đang triển khai nhiều cơ chế đãi ngộ ngoài tiền lương, từ chính sách thu hút nhân tài đến các chế độ hỗ trợ đặc thù. Việc tăng lương cơ sở được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao sức hấp dẫn của khu vực Nhà nước, đặc biệt đối với đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao.

Xét tổng thể, việc tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng không đơn thuần là điều chỉnh thu nhập, mà còn là bước đi trong lộ trình cải cách tiền lương, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức mua của nền kinh tế. Mức tăng lần này có thể chưa tạo ra bước ngoặt lớn về thu nhập, nhưng trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, đây là tín hiệu tích cực đối với hàng triệu người dân. Quan trọng hơn, chính sách cho thấy nỗ lực của Chính phủ trong việc hài hòa giữa mục tiêu cải thiện đời sống người lao động và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo VTV