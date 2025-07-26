Tăng lương tối thiểu vùng, cải thiện đời sống cho người lao động

Thông tin Hội Đồng tiền lương quốc gia chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026 ở mức 7,2% đã mang lại niềm vui, đáp ứng niềm mong mỏi của người lao động của cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Khi biết thông tin này, người lao động ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh rất vui mừng. Chị Đinh Thị Thuỷ - công nhân Tổ may Công ty TNHH Seshin, cho biết: Hai vợ chồng cùng công ty, hôm nào phải tăng ca thì tôi làm ca ngày, chồng làm ca đêm để thay phiên chăm con. Mỗi tháng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 14 triệu đồng, chi phí cho tiền thuê nhà trọ, điện nước, điện cộng với tiền học cho con, ăn uống thì chẳng còn lại bao nhiêu.

Nếu như trong tháng mà có chuyện phát sinh thì tôi phải vay mượn thêm. Từ khi đọc và nghe được thông tin này giúp chúng tôi ấm lòng khi cuộc sống của người lao động được quan tâm, chia sẻ và có sự đồng hành từ nhiều phía. Tôi mong chờ ngày tăng lương tối thiểu vùng đến thật sớm”.

Tại các doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Thuỵ Vân - thông qua hội nghị người lao động hằng năm, công nhân được tìm hiểu các chế độ chính sách, nhất là việc tăng lương.

Hay như chị Nguyễn Thị Thuý Nga - công nhân Tổ kiểm tra chất lượng Công ty TNHH Yakjin Việt Nam, Khu Công nghiệp Thuỵ Vân chia sẻ: “Tin tức này đến với tôi như một nguồn động lực mới. Làm ở Công ty đến nay được 16 năm, hiện nay, mỗi tháng thu nhập khoảng 7 triệu đồng, nếu tăng lương tối thiểu vùng thì mỗi tháng tôi sẽ có thu nhập thêm khoảng 600-700 nghìn đồng phần nào cũng bù đắp chi phí sinh hoạt ngày càng cao, giúp tôi giảm bớt khó khăn, có thêm đồng ra đồng vào và có thể tiết kiệm được một phần thu nhập.”

Suy nghĩ của chị Thuỷ, chị Nga cũng là tâm sự của rất nhiều lao động khác. Đối với họ, lương tối thiểu không chỉ là con số, mà còn là sự quan tâm của Nhà nước, là cam kết bảo vệ đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.

Công ty TNHH Yakjin Việt Nam tại Khu Công nghiệp Thuỵ Vân là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất kinh doanh trong ngành may mặc. Hiện nay, Công ty có trên 3.550 đoàn viên công đoàn, trong năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình khó khăn chung của nền kinh tế thế giới, nhưng Công ty vẫn bảo đảm việc làm thường xuyên cho người lao động, thu nhập bình quân đạt 7.200.000đồng/người/tháng. Các chế độ về tiền lương tiền thưởng và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động được thực hiện đầy đủ kịp thời.

Đặc biệt, Công đoàn Công ty cũng đã kịp thời nắm bắt, theo dõi các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người lao động nhất là việc lương tối thiểu vùng tăng từ ngày 1/1/2026 để tuyên truyền cho người lao động hiểu được quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình.

Anh Nguyễn Văn Dự - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam cho biết: “Công ty luôn thanh toán đầy đủ tiền lương và luôn quan tâm đến phúc lợi xã hội. Ngay sau khi có thông tin tăng lương tối thiểu vùng, chúng tôi đã thăm nắm tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Qua nắm bắt, người lao động rất phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đây là sự quan tâm động viên rất kịp thời để đời sống từng bước được nâng lên”.

Anh Nguyễn Văn Dự - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam trao đổi và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động thông qua việc tăng lương tối thiểu vùng.

Việc tăng lương, dù không nhiều cũng khiến người lao động phấn khởi, thế nhưng đi cùng với điều đó cũng là nỗi lo giá cả tăng giá theo, họ cảm thấy lo lắng vì mức lương chưa tăng, trong khi giá cả các mặt hàng thiết yếu có thể đã tăng lên, làm giảm giá trị của đồng lương.

Ngày 11/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu tán thành chốt phương án tăng 7,2% lương tối thiểu vùng cho người lao động bắt đầu từ ngày 1/1/2026. Mức điều chỉnh này có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa cải thiện đời sống cho người lao động, vừa tính đến việc bảo đảm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: Vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng, vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng, vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng từ 250.000-350.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Tại tỉnh Phú Thọ hiện nay đang áp dụng mức lương tổi thiểu vùng II, vùng III và vùng VI. Việc áp dụng tăng lương tối thiểu vùng lên 7,2% là cơ sở pháp lý để các hiệp hội nước ngoài căn cứ tính mức chi trả lương khi tuyển dụng nhân sự mới, tiền làm thêm giờ và nhiều phúc lợi khác cho người lao động cao hơn nữa.

Lương tối thiểu vùng tăng được kỳ vọng sẽ giúp người lao động cải thiện thu nhập, từ đó có thêm động lực để cống hiến và gắn bó với công việc.

Đinh Tú