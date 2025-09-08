Tặng quà cho hơn 100 hộ khó khăn xã Mường Hoa

Công an xã Mường Hoa vừa phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Hoa tổ chức chương trình thiện nguyện trao tặng 1 tấn gạo và hàng trăm bộ quần áo mới cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mường Hoa.

Ngoài ra, chương trình còn tặng 6 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị quà tặng gần 30 triệu đồng.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Mường Hoa

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vượt lên khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình, đại diện UB MTTQ Việt Nam xã thay mặt các hộ được tặng quà cảm ơn và bày tỏ sự tri ân, niềm biết ơn sâu sắc đến nhóm thiện nguyện đã quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đinh Thắng