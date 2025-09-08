Xã hội
Tặng quà cho hơn 100 hộ khó khăn xã Mường Hoa

Công an xã Mường Hoa vừa phối hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mường Hoa tổ chức chương trình thiện nguyện trao tặng 1 tấn gạo và hàng trăm bộ quần áo mới cho 100 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Mường Hoa.

Ngoài ra, chương trình còn tặng 6 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổng giá trị quà tặng gần 30 triệu đồng.

Tặng quà cho hơn 100 hộ khó khăn xã Mường Hoa

Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Mường Hoa

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp với tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vượt lên khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Tại chương trình, đại diện UB MTTQ Việt Nam xã thay mặt các hộ được tặng quà cảm ơn và bày tỏ sự tri ân, niềm biết ơn sâu sắc đến nhóm thiện nguyện đã quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Đinh Thắng


Đinh Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ Mường Hoa Thiện nguyện Hoàn cảnh khó khăn Chương trình Gia đình Tặng quà mặt trận tổ quốc việt nam Công an xã
Khi chính quyền “số hóa” để gần dân hơn

Khi chính quyền “số hóa” để gần dân hơn
2025-09-10 10:14:00

baophutho.vn Từ mô hình “một cửa” truyền thống đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện đại, tỉnh Phú Thọ đang chứng kiến một bước chuyển mình mạnh mẽ...

Muốn cứu sông hồ ô nhiễm, cần quản lý tổng thể

Muốn cứu sông hồ ô nhiễm, cần quản lý tổng thể
2025-09-10 09:34:00

Để giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường nước đang nhức nhối hiện nay, mỗi tỉnh/thành phố cần xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng sông hồ, làm căn cứ cấp phép xả theo khả...

Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương

Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương
2025-09-10 06:36:00

baophutho.vn Với thông điệp “Trao nhân ái, lan tỏa yêu thương”, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Thọ đã triển khai sâu rộng chương trình tặng thẻ bảo hiểm y...

Nâng bước học sinh khó khăn đến trường

Nâng bước học sinh khó khăn đến trường
2025-09-09 17:13:00

baophutho.vn Tiếng trống trường năm học 2025-2026 đã rộn rã khắp nơi. Trong niềm vui đón chào năm học mới vẫn còn những học sinh canh cánh nỗi lo quần áo,...

