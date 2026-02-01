Tăng trưởng xanh - nền tảng cho phát triển bền vững

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết, tăng trưởng xanh đã và đang trở thành định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giữ gìn lối sống xanh, người dân xã Mai Châu từ lâu đã hình thành văn hóa sống hài hòa với thiên nhiên gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng bộ hóa chủ trương, nâng cao nhận thức cộng đồng

Thực hiện Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 1/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, từng bước chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững và bao trùm.

Một trong những trụ cột tăng trưởng xanh của tỉnh thời gian qua là nâng cao hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng. UBND tỉnh đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023 - 2025. Thông qua các chương trình như “Gia đình tiết kiệm điện”, “Sử dụng điện hiệu quả”, chuyển đổi số trong ngành điện và hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất, nhận thức của người dân và doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn được nâng lên rõ rệt.

Năm 2025, tổng sản lượng điện tiết kiệm trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 269 triệu kWh, tương đương 2,42% điện thương phẩm. Song song với đó, công tác quản lý, thẩm định công nghệ và chuyển giao công nghệ được thực hiện chặt chẽ, góp phần loại bỏ các thiết bị lạc hậu, tiêu hao nhiều năng lượng. Trong năm, tỉnh đã thẩm định công nghệ cho 277 dự án đầu tư, cấp 9 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ và hỗ trợ 10 doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới, hiện đại hóa công nghệ. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến, có mức độ tự động hóa cao không chỉ giúp tiết kiệm tài nguyên mà còn giảm phát thải, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao tại xã Lạc Thủy ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, áp dụng quy trình canh tác an toàn mang lại hiệu quả cao.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh tập trung phát triển theo hướng hiện đại, sạch và gia tăng giá trị. Ngành trồng trọt được cơ cấu lại theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với chuỗi giá trị và áp dụng quy trình canh tác an toàn. Việc chuyển đổi hơn 734 ha đất trồng lúa sang cây trồng có hiệu quả kinh tế cao đã góp phần nâng thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn được triển khai ngày càng nhiều. Trong xu hướng chuyển đổi xanh, lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh cũng chuyển dịch theo hướng giảm nhỏ lẻ, tăng quy mô tập trung và ứng dụng công nghệ cao. Hầu hết các trang trại quy mô vừa và lớn đã đầu tư hệ thống xử lý chất thải như hầm biogas, đệm lót sinh học, máy tách ép phân, qua đó giảm ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính. Toàn tỉnh hiện có trên 90 nghìn công trình khí sinh học, khoảng 75% chất thải rắn và 70% nước thải chăn nuôi được xử lý, tái sử dụng.

Thủy sản và lâm nghiệp tiếp tục được phát triển theo hướng bền vững. Phú Thọ khai thác hiệu quả diện tích mặt nước hồ chứa, phát triển nuôi cá lồng theo quy trình VietGAP, nâng tổng sản lượng thủy sản lên hơn 83 nghìn tấn/năm. Trong khi đó, công tác trồng rừng gỗ lớn, phát triển lâm sản ngoài gỗ và quản lý rừng bền vững giúp tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,52%, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và tạo sinh kế, phát triển kinh tế rừng cho người dân.

Lan tỏa lối sống xanh, hướng tới phát triển bền vững

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cũng đã tăng cường kiểm soát môi trường, phát triển hạ tầng và đô thị xanh. Theo đó, tỉnh kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải, ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án có công nghệ thân thiện với môi trường. Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường được thực hiện nghiêm túc. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt toàn tỉnh đạt trung bình 86%, trong đó khu vực đô thị đạt 95%.

Người dân xã Yên Trị tích cực tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường sống nhằm lan tỏa lối sống xanh, sạch.

Trong lĩnh vực giao thông, tỉnh chú trọng phát triển hạ tầng theo hướng tiết kiệm năng lượng, ứng dụng vật liệu và công nghệ mới, đồng thời mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng. Hiện nay, 19 tuyến xe buýt đang hoạt động đã góp phần giảm phương tiện cá nhân, hạn chế khí thải và áp lực giao thông đô thị. Quá trình đô thị hóa cũng được định hướng theo hướng thông minh, bền vững. Hạ tầng số phát triển mạnh với 100% xã, phường được phủ sóng cáp quang và 5G, tạo nền tảng cho quản lý đô thị thông minh, giao thông thông minh và cung cấp dịch vụ số, qua đó giảm chi phí xã hội và phát thải gián tiếp.

Quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh góp phần làm thay đổi tư duy và hành động của cộng đồng, doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tăng trưởng xanh không chỉ là câu chuyện của chính quyền hay doanh nghiệp mà đã có những tác động nhất định, tạo ra sự thay đổi trong nhận thức và hành vi của cộng đồng. Thông qua các phong trào sống xanh, phân loại rác tại nguồn, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, trồng cây xanh và tiêu dùng bền vững..., nhiều người dân, địa phương trong tỉnh đang từng bước hình thành văn hóa sống hài hòa với thiên nhiên.

Thông qua các phong trào sống xanh, nhiều địa phương trong tỉnh đã có các giải pháp tích cực hỗ trợ người dân hạn chế sử dụng túi nilon, nhựa dùng một lần.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy Phú Thọ đang đi đúng hướng trên con đường tăng trưởng xanh. Với các nhiệm vụ, giải pháp đã xác định cho năm 2026 và những năm tiếp theo, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng, bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng sống của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.

Mạnh Hùng