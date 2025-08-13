Tạo đà phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ

Phường Vân Phú được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Vân Phú và các xã: Phượng Lâu, Hùng Lô, Kim Đức. Việc hợp nhất đã mở ra cho địa phương một không gian phát triển mới giàu tiềm năng, thế mạnh, thuận lợi cho phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ và thu hút đầu tư.

Tiếp giáp với Khu di tích lịch sử Đền Hùng, có Quốc lộ 2 và đường Nguyễn Tất Thành chạy qua, phường Vân Phú có nhiều điều kiện phát triển mạnh mẽ. Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ, chính quyền các xã, phường trước khi sáp nhập đã đổi mới tư duy chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong quy hoạch, triển khai nhiều giải pháp đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển dịch vụ, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nền tảng quan trọng cho một Vân Phú mới giàu tiềm năng phát triển, văn minh, hiện đại.

Nhiệm kỳ qua, trên địa bàn phường Vân Phú có 36 công trình, dự án giao thông, thủy lợi, giáo dục, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa ... được triển khai, trong đó nhiều dự án hạ tầng đô thị, giao thông trọng điểm của tỉnh và thành phố như: Dự án Đường Trường Chinh và các khu tái định cư; Đường Nguyễn Tất Thành kéo dài (đoạn từ đường Hùng Vương đi Khu di tích lịch sử Đền Hùng); Dự án cải tạo và nâng cấp tuyến đường đê Âu Cơ; Dự án đường nối từ đường Hùng Vương qua đường Nguyễn Tất Thành, đường Phù Đổng đến đường Âu Cơ...

Giai đoạn 2020- 2025, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, thành phố, đóng góp của Nhân dân, hơn 20 tuyến đường bê tông xi măng ở khu dân cư đã được cải tạo, nâng cấp thành đường bê tông nhựa ; lát vỉa hè tại tuyến đường Hùng Vương, đường Lê Đồng, tổng diện tích 42.521m2; nâng cấp, xây dựng mới đường bằng bê tông xi măng với tổng chiều dài trên 25km. Nhiều đồ án quy hoạch chi tiết được hoàn thiện là cơ sở quan trọng cho việc quản lý đất đai, tài nguyên và triển khai các dự án đảm bảo quy định của pháp luật. Công tác quy hoạch và xây dựng hạ tầng theo hướng xanh, bền vững được chú trọng, ưu tiên phát triển không gian công cộng, cây xanh và các công trình thân thiện với môi trường, từng bước tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Du khách tham quan, trải nghiệm nghề truyền thống làm bánh giày - một trong những sản phẩm đặc trưng làm nên thương hiệu du lịch cộng đồng ở làng Hùng Lô, phường Vân Phú

Không chỉ phát triển hạ tầng đô thị, Vân Phú khai thác tiềm năng lợi thế tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư, tham gia các hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô. Toàn phường có 1.165 hộ kinh doanh cá thể và 159 doanh nghiệp, HTX đăng ký hoạt động thường xuyên đang góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững. Hạ tầng thương mại - dịch vụ được đầu tư hiện đại, kết hợp hài hòa giữa thương mại truyền thống và thương mại hiện đại phù hợp với thị trường. Các loại hình HTX nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng cả về số lượng và chất lượng. Nhiều sản phẩm OCOP được xây dựng thương hiệu và phát triển gắn với các làng nghề truyền thống như: Mỳ gạo Hùng Lô, sản phẩm du lịch cộng đồng Hùng Lô - Kim Đức... bước đầu hình thành điểm đến du lịch văn hóa cộng đồng mang đặc trưng riêng vùng đất Tổ.

Trên cơ sở nền tảng những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước, cùng những lợi thế, thời cơ mới sau hợp nhất là cơ sở để Đảng bộ phường Vân Phú đề ra mục tiêu cho giai đoạn phát triển mới. Từ đó khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, coi trọng và làm tốt công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường làm cơ sở để phát triển đô thị; lấy phát triển các ngành thương mại, dịch vụ làm động lực tăng trưởng kinh tế, xây dựng phường Vân Phú ngày càng văn minh, hiện đại.

Với những định hướng đó, Vân Phú xác định khâu đột phá cần ưu tiên thực hiện, đó là: “Phát triển du lịch, dịch vụ gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hoá đặc trưng, truyền thống” và “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng từng bước phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại”. Theo đó, phường tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, làng nghề truyền thống, dịch vụ thương mại và các lợi thế vị trí địa lý, giao thông là cửa ngõ đô thị trung tâm của tỉnh và các thiết chế kinh tế, văn hóa sẵn có để đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thương mại gắn với ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khai thác hiệu quả các giá trị văn hoá lịch sử truyền thống (đình, đền cổ, hát Xoan, làng cổ, làng nghề truyền thống...) để phát triển dịch vụ du lịch, tập trung phát triển du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo tồn các giá trị văn hoá, lịch sử. Tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư, phát triển kinh doanh thương mại - dịch vụ. Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, đặc biệt là công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Hoàn thành đồ án quy hoạch phường Vân Phú phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị mới, nhằm khai thác và phát huy hết những lợi thế, tiềm năng, nguồn lực sẵn có của địa phương, tạo cơ sở cho các dự án hạ tầng và thu hút đầu tư. Coi trọng công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý kiến trúc, phấn đấu xây dựng phường Vân Phú trở thành địa phương phát triển đồng bộ, hiện đại về hạ tầng đô thị, giao thông đường bộ, đường sắt, cũng như trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Điều làm nên sức bật cho Vân Phú không chỉ là vị trí hay tiềm năng mà còn là tinh thần đoàn kết, đồng thuận, khát vọng vươn lên của cả hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong không gian phát triển mới với nền tảng quy hoạch bài bản, hạ tầng đồng bộ, phường Vân Phú đang mở ra hành trình mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm sáng về phát triển đô thị, dịch vụ, du lịch toàn diện, giàu đẹp, văn minh.

Thanh Nga