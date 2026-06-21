Tạo động lực phát triển

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và xây dựng chính quyền phục vụ, thời gian qua, Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hiền Quan tiếp nhận, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.

Chuyển biến từ cơ sở

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, các cấp, ngành trong tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường số hóa, liên thông dữ liệu và phát triển dịch vụ công trực tuyến, tạo chuyển biến tích cực từ cơ sở. Là một trong những điểm sáng của tỉnh, cấp ủy, chính quyền xã Hiền Quan luôn xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Địa phương tập trung rà soát quy trình giải quyết hồ sơ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số (CĐS) trong thực thi công vụ. Nhờ đó, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được duy trì hiệu quả. Từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 4/2026, trung tâm tiếp nhận 5.209 hồ sơ, trong đó, 5.188 hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, đạt 99,6%; riêng tháng 4/2026, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 100%. Công tác công khai, minh bạch TTHC, số hóa hồ sơ và ứng dụng định danh điện tử được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đồng chí Phan Thanh Hải - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: “Chúng tôi xác định lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc. Vì vậy, xã tập trung đẩy mạnh CĐS, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, bảo đảm mọi TTHC được giải quyết nhanh chóng, đúng quy định và thuận lợi nhất cho người dân”.

Cùng với các địa phương, nhiều đơn vị cũng tích cực đổi mới phương thức hoạt động, lấy hiệu quả phục vụ làm mục tiêu hướng tới. Tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Tam Nông, công tác CCHC được triển khai gắn với nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và hiệu quả phục vụ người dân. Đơn vị chú trọng đơn giản hóa thủ tục vay vốn, công khai quy trình nghiệp vụ, ứng dụng CNTT trong quản lý, giao dịch và tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. 5 tháng đầu năm 2026, tổng nguồn vốn đạt 571,7 tỷ đồng, tổng dư nợ trên 565 tỷ đồng, với 7.450 khách hàng còn dư nợ. Đồng chí Hoàng Văn Dũng - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Tam Nông cho biết: “Chúng tôi tập trung vào yếu tố con người để nâng cao chất lượng CCHC, trong đó, đội ngũ cán bộ đổi mới tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi nhanh chóng, góp phần giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn”.

Thực tiễn từ cơ sở cho thấy, khi công tác CCHC được triển khai quyết liệt, đồng bộ và lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hiệu quả mang lại không chỉ thể hiện ở việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Hướng tới nền hành chính hiện đại

Xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ đột phá, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chỉ thị và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm người đứng đầu; công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện được tăng cường. Đặc biệt, tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với CĐS, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và xây dựng chính quyền số. Nhờ đó, công tác CCHC trên phạm vi toàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, chỉ số CCHC (PAR INDEX) của tỉnh đạt 90,96 điểm, xếp thứ 15/34 tỉnh, thành phố, thuộc nhóm A và cao hơn mức trung bình cả nước. Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đạt 82,69%... Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước, đồng thời cho thấy niềm tin của người dân đối với chính quyền ngày càng được củng cố.

Quý I/2026, toàn tỉnh tiếp nhận trên 104 nghìn hồ sơ TTHC; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt trên 86%; tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đạt hơn 91%; tỷ lệ khai thác, sử dụng lại dữ liệu số hóa đạt gần 95%. Hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công từ tỉnh đến cơ sở được duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm giải quyết công việc thông suốt, không để gián đoạn việc phục vụ người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án 06, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Mặc dù vẫn còn những khó khăn về hạ tầng số, chất lượng dịch vụ trực tuyến và yêu cầu ngày càng cao từ thực tiễn, song những kết quả đạt được đã khẳng định hướng đi đúng đắn của tỉnh trong thực hiện CCHC.

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ, Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc để địa phương phát triển nhanh và bền vững.

Anh Thơ