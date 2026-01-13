Tạo động lực phát triển bền vững

Trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, công tác quy hoạch đô thị được tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, mang tính chiến lược, nhằm tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Đây cũng là yếu tố then chốt để tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2025–2030, hướng tới tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 50–60% vào năm 2050 và từng bước xây dựng Phú Thọ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Quy hoạch khu trung tâm tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Trước sáp nhập, toàn tỉnh có 58 đô thị phân bố đều ở 3 tỉnh cũ. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Phú Thọ còn 15 đô thị (chỉ tính cấp phường là đô thị); chỉ tiêu đô thị hóa toàn tỉnh năm 2025 còn 17,7%.

Nhận thức rõ vai trò của quy hoạch trong dẫn dắt phát triển, tỉnh đã tập trung rà soát, điều chỉnh, lập mới các đồ án quy hoạch theo hướng đồng bộ, dài hạn, gắn với định hướng phát triển vùng, phát huy lợi thế vị trí cửa ngõ vùng trung du và miền núi phía Bắc. Công tác quy hoạch đô thị được triển khai bài bản, tuân thủ quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực cũng như được xây dựng với tầm nhìn dài hạn, phù hợp điều kiện thực tiễn, có lộ trình, nguồn lực thực hiện rõ ràng; bảo đảm tính mở, linh hoạt để kịp thời điều chỉnh khi có biến động về kinh tế – xã hội.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang, sở đã tích cực triển khai thực hiện công tác xây dựng quy hoạch đô thị theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở các quy hoạch cấp trên và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, sở chủ động tham mưu rà soát, lập mới, điều chỉnh các đồ án quy hoạch đô thị bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp thực tiễn. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn chuyên môn, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong quá trình lập và quản lý quy hoạch; chú trọng nâng cao chất lượng đồ án, công khai, minh bạch quy hoạch và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện, góp phần từng bước hình thành hệ thống đô thị phát triển bền vững, hiện đại của tỉnh.

Công tác quy hoạch đô thị đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường. Quy hoạch đô thị chú trọng cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên; tăng cường không gian xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Đồng thời, lấy con người làm trung tâm của phát triển, hướng tới nâng cao chất lượng sống của người dân, bảo đảm tiếp cận đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở, y tế, giáo dục, văn hóa; xây dựng đô thị văn minh, an toàn, thân thiện, đáng sống...

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỉnh xác định phát triển hệ thống đô thị theo hướng bền vững, hiện đại, có bản sắc, lấy đô thị trung tâm là khu vực Việt Trì làm hạt nhân, kết nối với các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn. Cùng với đó, tỉnh chú trọng quy hoạch các khu đô thị mới, khu chức năng, khu công nghiệp, dịch vụ – thương mại theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế. Các đồ án quy hoạch chú ý bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan đặc trưng của vùng Đất Tổ, kết hợp hài hòa giữa phát triển đô thị hiện đại với gìn giữ bản sắc truyền thống, tạo nên diện mạo đô thị vừa năng động, vừa giàu bản sắc.

Căn cứ nội dung điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về phân loại đô thị; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030... và thống nhất với Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng, giai đoạn đến 2030, tỉnh Phú Thọ có 4 đô thị loại II, 10 đô thị loại III; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,4%. Giai đoạn sau 2030, đến 2035 và trước 2045, tiếp tục duy trì, phát triển 4 đô thị loại II từ giai đoạn đến năm 2030, đồng thời nâng cấp, mở rộng thêm 4 đô thị loại II mới là Phú Thọ, Thanh Thủy, Vĩnh Tường và Lương Sơn; 19 đô thị loại III với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 56,3%. Theo định hướng quy hoạch này, dự kiến số lượng đô thị toàn tỉnh đến năm 2050 khoảng 71 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa từ 50–60%.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, công tác quy hoạch đô thị của tỉnh tiếp tục phát huy vai trò “đi trước một bước”, mở ra không gian phát triển mới, đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.

Lệ Oanh