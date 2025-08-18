Tạo sức lan tỏa về đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 7 trong số 250 dự án của cả nước được chọn tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19/8. Việc khánh thành, đưa vào khai thác các công trình, dự án và khởi công các công trình có quy mô lớn góp phần tạo động lực, sức lan tỏa trong cộng đồng, tạo đột phá xây dựng hạ tầng chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2025.

Công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ đang được gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối, chuẩn bị cho lễ khánh thành.

Khai mở tiềm năng

Ngày 19/8/2025, toàn tỉnh có 7 dự án khởi công, khánh thành, triển khai. Cụ thể, khởi công Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên (xã Xuân Lãng và xã Bình Nguyên), khánh thành Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (phường Việt Trì), khánh thành Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc (xã Yên Lạc); triển khai Khu tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ); 3 công trình do các bộ, ngành, Tập đoàn Nhà nước làm chủ đầu tư phối hợp với tỉnh triển khai, tổ chức khánh thành gồm: Hồ chứa nước Cánh Tạng (tại xã Yên Phú), Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên (tại phường Vĩnh Yên) và khánh thành Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Những công trình được hoàn thành trong dịp này mang ý nghĩa chính trị to lớn, khơi dậy khát vọng phát triển và thể hiện rõ sức vươn lên mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực giao thông, công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng, y tế, văn hóa...

Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ có quy mô 1.000 chỗ ngồi gồm 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng mái; diện tích xây dựng gần 5.000m2 (bao gồm cả sân khấu ngoài trời). Nội thất của công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn nhà hát, là sự kết hợp giữa văn hóa đương đại và văn hóa truyền thống.

Ông Nguyễn Long Sơn, Trưởng Ban Quản lý Dự án Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết: “Trong thời gian một tháng qua, Ban Quản lý đã chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa lực lượng, bố trí 3 ca, 4 kíp làm việc liên tục, ngày đêm thi công với quyết tâm cao nhất để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Hiện nay, toàn bộ khu vực đang được dọn dẹp, vệ sinh công nghiệp, hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng cho lễ khánh thành”.

Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ hoàn thành sẽ hiện thực hóa mong mỏi từ lâu của người dân tỉnh Phú Thọ về một thiết chế văn hóa lớn về quy mô, đẹp về không gian, kiến trúc, đáp ứng nhu cầu tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật, nâng cao đời sống văn hóa văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Công trình được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025- 2030, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với diện tích gần 300 ha, Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park được định vị là khu công nghiệp thế hệ mới - nơi hội tụ công nghệ hiện đại, hạ tầng bền vững và các giải pháp vận hành thông minh. Lễ khởi công vào ngày 19/8 đánh dấu bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho hạ tầng công nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Điểm nhấn của dự án là khả năng thu hút đa dạng ngành nghề, từ điện tử, công nghệ, cơ khí chế tạo đến logistics và công nghiệp hỗ trợ. Đặc biệt, phân khu dành cho ngành công nghiệp bán dẫn và công nghệ cao sẵn sàng đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, khẳng định vị thế chiến lược của khu công nghiệp trong bản đồ công nghiệp Quốc gia.

Đơn vị thi công lắp đặt rotor tổ máy số 1 - Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội

Các công trình trọng điểm được hoàn thành và chuẩn bị khởi công phản ánh quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị trong việc triển khai những dự án mang tầm chiến lược. Những thành quả này không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thắp sáng tinh thần sáng tạo và quyết tâm, tạo bước đà vững chắc để Phú Thọ tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế trong giai đoạn phát triển mới.

Với tổng mức đầu tư trên 3.900 tỷ đồng, Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng do Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 1 (Bộ NN&MT) làm chủ đầu tư là công trình đại thủy nông lớn nhất miền Bắc, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực.

Hồ có dung tích 91 triệu m3, đảm bảo nguồn nước tưới cho 6.460 ha đất canh tác, bổ sung cấp nước cho hạ lưu trong mùa khô, đáp ứng nhu cầu nước công nghiệp, sinh hoạt. Ngoài chức năng cung cấp nước, hồ còn được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện phát triển thủy sản và du lịch sinh thái. Đây là dự án hạ tầng thiết yếu, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước, yếu tố chiến lược gắn với phát triển bền vững.

Theo ông Vũ Minh Tuấn, Trưởng Ban Quản lý Dự án thủy lợi 1.2 (phụ trách Cụm công trình đầu mối), công trình hồ chứa nước Cánh Tạng đã cơ bản hoàn thành, kịp cán đích, khánh thành đúng dịp trọng đại của đất nước. Trong quá trình thi công, đặc biệt trong chặng nước rút, Ban Quản lý đã chỉ đạo các đơn vị tập trung nguồn lực, huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, đẩy nhanh tiến độ, song vẫn bảo đảm chất lượng và an toàn lao động.

Phối cảnh Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park.

Bên cạnh đó, 4 công trình trọng điểm khác cũng đồng loạt khởi công, khánh thành vào ngày 19/8, trong đó, có hai dự án năng lượng quan trọng. Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam là chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 9.220 tỷ đồng, gồm 2 tổ máy, tổng công suất 480MW, trong đó Tổ máy số 1 được đưa vào vận hành đúng dịp này.

Dự án Trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên và đường dây đấu nối do Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, là công trình năng lượng cấp đặc biệt, kết nối với đường dây 500kV Hiệp Hòa - Sơn La, Hiệp Hòa - Việt Trì, trở thành điểm trung chuyển quan trọng giữa hai nguồn nhiệt điện và thủy điện từ các nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu và các cụm nhiệt điện khu vực Quảng Ninh.

Cùng thời điểm, Dự án xây dựng và nâng cấp Trung tâm Y tế khu vực Yên Lạc do Ban Quản lý dự án Khu vực Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư được khánh thành. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Đồng thời, Khu tái định cư khu Ao Vạnh - Bờ Trò - Gò Đen (phường Vân Phú) phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng được triển khai, đáp ứng yêu cầu tái định cư, ổn định đời sống các hộ dân bị ảnh hưởng bởi giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn phường.

Những công trình được khánh thành và khởi công kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược, tạo thêm nguồn lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Nguyễn Huế