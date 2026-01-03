Kinh tế
Tập đoàn Minh Trung Việt Nam mở rộng hệ sinh thái sản phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng

Sáng ngày 3/1, tại Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Trung Việt Nam khai trương Showroom Minh Trung Bắc Ninh, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững và mở rộng hệ sinh thái sản phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng.

Cắt băng khai trương Showroom Minh Trung Bắc Ninh

Showroom Minh Trung Bắc Ninh được đầu tư đồng bộ, hiện đại, là không gian trưng bày, kết nối và trải nghiệm các dòng sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp như: cháo, chè, đồ uống, cà phê và các sản phẩm thực phẩm tiện lợi, an toàn, hướng tới lối sống xanh, lành mạnh. Đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm mà còn là điểm gặp gỡ, giao lưu giữa doanh nghiệp, đối tác và người tiêu dùng.

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Minh Trung Việt Nam không ngừng đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đồng thời tích cực triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Chia sẻ tại lễ khai trương, bà Đào Thị Hạnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Trung Việt Nam cho biết: Trong mọi chiến lược kinh doanh, Minh Trung luôn đặt con người và giá trị phụng sự ở vị trí trung tâm với thông điệp “Ấm lòng người Việt”. Các sản phẩm của Minh Trung được sản xuất từ nguồn nông sản của bà con nông dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, với mong muốn nâng cao giá trị nông sản Việt, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao, an toàn và tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, từng bước chinh phục những mục tiêu lớn hơn, đưa nông sản Việt vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

Tập đoàn Minh Trung Việt Nam mở rộng hệ sinh thái sản phẩm phục vụ sức khỏe cộng đồng

Các sản phẩm của Minh Trung khá đa dạng

Hiện nay, nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Trung Việt Nam đặt tại Khu công nghiệp Lương Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, với khoảng 20 nhãn hàng sản phẩm được chế biến từ nông sản Việt và đưa ra thị trường. Các sản phẩm của Minh Trung được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ chất lượng, giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe và mức giá phù hợp với đa số người tiêu dùng.

Việc khai trương Showroom Minh Trung Bắc Ninh là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới, bền vững và dài hạn của Tập đoàn Minh Trung Việt Nam; đồng thời thể hiện tinh thần gắn bó với quê hương, khẳng định khát vọng xây dựng thương hiệu Việt vững mạnh, đủ năng lực vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu.

Thu Hoài - Đức Thiện

